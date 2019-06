Katwijk neemt afscheid van Anja Schaap: 'Laatste groet brengen'

Een paar honderd belangstellenden hebben donderdagavond in Katwijk afscheid genomen van Anja Schaap. De 33-jarige vrouw werd sinds 29 mei vermist. Haar lichaam werd vorige week gevonden in de zee bij de Waddeneilanden. Nog altijd is onduidelijk wat er met de vrouw is gebeurd.

Bij de Ontmoetingskerk in Katwijk heerste een gelaten sfeer. De rouwenden konden vanaf 18.00 uur naar binnen om afscheid te nemen. De familie had gevraagd om veldbloemen mee te nemen. Daar werd massaal gehoor aan gegeven.

'Het heeft me heel erg aangegrepen', vertelt een vrouw, die ook een kaart en een bijdrage voor de collectebus heeft meegenomen. 'Ik vind het heel erg als ik eraan denk hoe ze heeft lopen dwalen die nacht. In het donker, en het was koud. Dus ik ga mijn laatste groet even brengen.'

Dubbel gevoel

Een andere vrouw beschrijft haar band met Anja. 'Ze was de nicht van mijn schoonmoeder', legt ze uit. 'Ik sta hier met een dubbel gevoel. Aan de ene kant blij dat ze gevonden is, maar ik had liever een andere afloop gehad. We hebben bij ons in de straat lopen zoeken, in de bosjes. Dus je bent er toch steeds mee bezig geweest.'

De politie onderzoekt nog hoe Anja om het leven is gekomen. In de nacht van 28 op 29 mei verliet de Katwijkse café In den Blauwen Bock aan de Badstraat. Op camerabeelden was te zien dat ze die bewuste nacht nog enkele uren door Katwijk rondliep. Haar tas werd later gevonden in een sloot op haar route naar huis. Maar hoe ze in de zee is terechtgekomen, is nog onduidelijk.

Collecte voor vrijwilligers

Tijdens de vermissing van Anja is er door verschillende mensen meermalen naar haar gezocht. Daaronder de kustwacht, Staatsbosbeheer, brandweer, maar ook de vrijwilligers van het zogeheten Veteranen Search Team. Om hen te bedanken houdt de familie donderdagavond een collecte. De opbrengst gaat naar al die vrijwilligers.