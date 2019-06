Centrale voor bewaking Rotterdamsebaan valt duurder uit: HSP wil opheldering

De nieuwbouw van de centrale die de nieuwe Victory Boogie Woogietunnel in de Rotterdamsebaan gaat bewaken en besturen, is 4 miljoen euro duurder dan verwacht. De Haagse Stadspartij (HSP) in de Haagse gemeenteraad ziet een trend en spreekt van 'de zoveelste financiële tegenvaller' bij een groot bouwproject.

Volgens wethouder Boudewijn Revis (VVD) gaat het om een verschuiving van slechts een half procent binnen het totale projectbudget van 700 miljoen euro dat beschikbaar is voor de Rotterdamsebaan. Revis: 'Het is het grootste project van de stad en we blijven binnen ons budget.'

In de bediencentrale aan de Adriaan Maaskade op Scheveningen worden verschillende bruggen, pollers en de Hubertustunnel 24 uur per dag en zeven dagen per week bewaakt en bediend. Ook de Victory Boogie Woogietunnel wordt, als hij open is, ondergebracht in deze bediencentrale. Maar de huidige ruimte is te klein en dus heeft het stadsbestuur besloten om het gebouw te slopen en er een nieuwe voor terug te bouwen.

'Veroorzaker betaalt'

De komst van de Victory Boogie Woogietunnel – die de A4/A13 gaat verbinden met de Haagse centrumring - zorgt dus voor de noodzakelijke nieuwbouw en daarom neemt het project de Rotterdamsebaan de kosten voor rekening, volgens het principe 'de veroorzaker betaalt'.

Die kosten werden in april 2018 nog geschat op 10,8 miljoen euro maar na de uitwerking van de plannen blijken ze 4 miljoen euro hoger te liggen. 'Er zijn aanvullende inzichten, eisen en kansen voor de nieuw te bouwen bediencentrale naar voren gekomen', schrijft wethouder Boudewijn Revis (VVD) eind april van dit jaar aan de gemeenteraad. 'Gevolg is dat er onder meer een groter gebouwoppervlak nodig is.'

14,6 miljoen euro

Dat betekent dat de nieuwe bediencentrale niet ruim 10 miljoen euro gaat kosten, maar 14,6 miljoen. Het extra geld kan gedekt worden uit het budget voor de Rotterdamsebaan.

Fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij trekt aan de bel. 'Op het hele projectbudget van de Rotterdamsebaan lijkt dit peanuts, maar een tegenvaller van bijna 4 miljoen is niet niks', reageert hij. 'Het is een kostenstijging van maar liefst 35 procent.'

'Trend'

Bovendien ziet Wijsmuller een trend. 'Het is vergelijkbaar met de recente tegenvallers bij het busplatform bij Den Haag CS en de fietsenstalling naast het Centraal Station. Het is dus de zoveelste in de rij.' Het busplatform wordt 5 miljoen euro duurder en de ondergrondse fietsenstalling bij het Koningin Julianaplein 3,5 miljoen euro.

Maar volgens Revis is de nieuwbouw gewoon nodig. Revis: 'Den Haag krijgt er met deze ontwikkeling van de nieuwe bediencentrale een duurzaam en toekomstbestendig gebouw bij dat in bijzondere mate bijdraagt aan de veiligheid en het functioneren van de stad.'

Donderdag debatteert de gemeenteraad over de kostenstijging.

LEES OOK: Wandelen door tunnel Rotterdamsebaan: 'Bijzonder om daar te staan'