Oud-trainer overtuigd van ADO-nieuweling Van Ewijk: 'Ik denk dat hij snel een basisplaats heeft'

Milan van Ewijk is tot op heden de enige nieuwe speler in de selectie van ADO Den Haag. De 18-jarige rechtsback liet vorig seizoen een sterke indruk achter bij de amateurs van Excelsior Maassluis en werd vastgelegd door ADO. 'Het is een droom die uitkomt', erkent de hoofdrolspeler zelf.

Met zeven assists en twee doelpunten heeft Van Ewijk als jonge rechtsback mooie cijfers geschreven in zijn eerste seizoen met Excelsior Maassluis in de tweede divisie. Zijn goede spel viel niet alleen ADO Den Haag op. Ook Sparta Rotterdam, PEC Zwolle, Go Ahead Eagles en Excelsior zaten achter hem aan. Zijn keuze viel op ADO Den Haag. 'Milan is een echte gevoelsjongen en het gevoel bij ADO was gelijk goed, vertelt Dogan Corneille, hoofdtrainer van Excelsior Maassluis, die de stormachtige ontwikkeling van dichtbij meemaakte.

Een tweeluik met de nieuwste aanwinst van ADO Den Haag en zijn voormalig trainer:

Milan, hoe leefde je naar je eerste ADO-week toe?

'Gewoon normaal. Het is een droom die uitkomt. Ik wilde daar hard voor werken en dat heb ik ook gedaan. Het harde werken is beloond, want ik train nu met ADO Den Haag mee. Ik ben er hartstikke blij mee.'



Wat verwacht je van dit seizoen?

'Ik zou echt niet weten wat ik moet verwachten. Ik moet blij zijn dat ik op zo’n niveau kan en mag spelen, met zulke grote spelers. Ik hoop gewoon dat ADO, net als vorig jaar, weer in het linkerrijtje kan komen. Dat zou het mooiste zijn. Ik hoop gewoon dat ik dit seizoen minuten kan maken.'



Waar houd je rekening mee qua niveauverschil. Je slaat van de tweede divisie naar de eredivisie toch een niveau over.

'Ik denk dat je daar wel rekening mee kan houden. Het niveau en het tempo liggen natuurlijk hoger. Het inpassen van ballen is veel strakker, heb ik al gemerkt. Iedere bal moet gewoon goed zijn. Het zit hem soms al in kleine details, dat is denk ik het grootste verschil.'

Ik ben een felle rechtsback die ook goed kan aanvallen Milan van Ewijk

'Mijn persoonlijke doel is mijzelf in de voorbereiding te onderscheiden van de andere rechtsbacks en dan vanuit daar in de basisopstelling te komen.''Ik ben een felle rechtsback die goed kan aanvallen, maar ook kan verdedigen en ik heb een goede conditie. Ik ben zeker ook voorin te vinden. Vorig seizoen heb ik ook een aantal assists gegeven. De rest laat ik wel zien tijdens de wedstrijden.'

Milan is een echte gevoelsjongen en het gevoel bij ADO was gelijk goed Dogan Corneille

'Ik ken zijn naam wel. Zijn stappen zijn mooi en ik hoop dat ik die stappen ook kan maken, alleen dan richting het Nederlands elftal. Als dat zo kan gaan dan is dat alleen maar genieten natuurlijk.'

Ben je klaar voor je eerste minuten?

'Ja, daar ben ik zeker klaar voor.'



Mocht het onverhoopt niet lukken, dan kom je bij Jong ADO Den Haag in de derde divisie zondag uit. Hoe zou dat zijn voor jou?

'Dat zou niet erg zijn, maar als ik mij echt goed voorbereid, dan ga ik daar niet spelen.'

Ik denk dat hij bij ADO snel een basisplaats heeft Dogan Corneille

'Hij heeft ons verrast vorig seizoen. Wij wisten dat hij goed kon voetballen, maar wij wisten niet dat hij al zover was. Ik ken hem uit zijn Feyenoord-periode, waar hij toen nog rechtsbuiten was. Daar had hij het moeilijk, worstelde met zichzelf, en besloot uiteindelijk een stap terug te doen naar Excelsior Maassluis. Nu doet hij er twee vooruit.''Ik sta versteld van zijn leervermogen. Hij is in de A-jeugd pas als rechtsback gaan spelen. Ik merkte aan het begin van het vorige seizoen dat hij nog wel eens wat kleine foutjes maakte als rechtsback, maar dat was binnen no-time weg. Daarnaast kan je hem ook gebruiken als middenvelder of zelfs nog als rechtsbuiten, maar zijn echte kracht ligt in het verdedigen.''Ik denk dat hij snel een basisplaats heeft. Vaak merk je dat amateurvoetballers die de stap naar het betaalde voetbal maken moeite hebben met de intensiteit van de trainingen. Dat zal bij hem meevallen. Hij is vanwege zijn verleden bij de Feyenoord-jeugd gewend om vaker en veel te trainen. Daarnaast heeft hij een verschrikkelijke drive, lijkt onvermoeibaar en is mentaal heel sterk. Hij is echt een koele kikker. Met Excelsior Maassluis hebben wij tot half juni nog gespeeld. Ik hoop dat hij genoeg rust krijgt. Dan ben ik er zeker van dat hij er snel zal staan.'

'Milan is een echte gevoelsjongen. Hij heeft met alle geïnteresseerde clubs gesproken, maar het gevoel bij ADO was gelijk goed, zo vertelde hij mij. Het financiële plaatje speelde daarin geen rol. Daarnaast kent hij Edwin de Graaf nog uit zijn Feyenoord-tijd. Dat zal zeker een rol gespeeld hebben.''Hij gaat nu de grote mensenwereld in dus zal ook iets harder moeten worden. In een wedstrijd kan hij nog wel eens zijn hoofd verliezen bij opstootjes. Dat levert dan onnodig een gele kaart op. Je kan het ook als goede eigenschap zien, maar hij moet zorgen dat hij geen waas voor zijn ogen krijgt. Daarnaast vind ik dat hij, als hij voor het doel komt, wat rustiger moet zijn in de afronding. Maar dat gaat goedkomen. Ik ben trots dat wij met Excelsior Maassluis een rol hebben kunnen spelen in de overgang naar ADO en kijk er naar uit om hem in het stadion te zien spelen.'

ADO Den Haag speelt zaterdagmiddag haar eerste oefenwedstrijd van het seizoen 2019/2020. De tegenstander is Honselersdijk. Beelden van het duel vind je zaterdagavond op onze website en app.