Advocate komt niet opdagen, hoger beroep in zaak doodgestoken vrouw opgeschort

De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep van Rijswijker Abdelmajid I., die in 2017 een jarenlange celstraf kreeg voor de moord op zijn geliefde, ging woensdag onverwachts niet door. Verdachte I. en zijn familie zaten er helemaal klaar voor in de rechtszaal. Zijn advocate kwam echter niet opdagen. Dat was vanwege 'persoonlijke omstandigheden' van die advocate, liet het gerechtshof bijna twee uur na het beoogde aanvangstijdstip weten. De zaak werd vervolgens voor onbepaalde tijd opgeschort.

De 48-jarige I. werd in september 2017 veroordeeld tot zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn vrouw Albina (38) op 14 juli 2016 in een huis aan de Professor Quacklaan in Rijswijk. De verdachte zou psychotisch zijn geweest.

Hij zou ruzie met zijn vrouw hebben gekregen omdat hij door paranoïde waanbeelden de deuren van de woning op slot wilde doen. Het stel had drie jonge kinderen. Twee van hen hoorden het gegil van hun moeder toen zij werd doodgestoken. De kinderen wonen nu weer bij familie van hun moeder in Rusland.

'Het is niet anders'

De advocate van de nabestaanden van de vrouw was er woensdag wel. Zij had onder andere iets moeten zeggen over de schadeclaim van 15.000 euro die de rechtbank aan de kinderen had toegewezen, maar moest dus uiteindelijk onverrichterzake de terugreis aanvaarden. 'De nabestaanden zijn heel erg benieuwd hoe de zaak verder gaat lopen. Maar het is niet anders.'

Het vonnis van de rechtbank uit 2017 luidde destijds hetzelfde als de eis van het Openbaar Ministerie. Maar de verdachte ging in beroep. De verdediging had de rechtbank destijds gevraagd enkel een psychiatrische behandeling op te leggen en geen celstraf. Een datum van de voortzetting van het hoger beroep is nog niet bekend.