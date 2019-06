'School shooting' nagebootst op Alphense school

Bewapende politieagenten stormden de Groene Hart Praktijkschool in Alphen aan den Rijn binnen. Het zag er indrukwekkend uit, maar reden tot paniek was er niet. Alles maakte deel uit van een grote training in de middelbareschool dinsdagavond.

Tijdens de training hebben de agenten te maken met vuurwapengevaarlijke verdachten. 'De melding is dat iemand met een vuurwapen in de school aanwezig is. Er zouden ook scholieren binnen zijn', zegt Mariska Koeleman van politie Alphen aan den Rijn. 'Dan is het afwachten wat je aantreft.'

Normaliter trainen agenten op speciale oefencentra in bijvoorbeeld Alphen aan den Rijn of Den Haag. 'Trainingen zoals deze zijn heel belangrijk. In de praktijk weet je niet waar je terecht gaat komen. Je kunt alle kanten op in de school', verklaart Koeleman.

Oefenmunitie

Tijdens de training worden behoorlijk wat kogels afgevuurd. 'Wij hebben oefenmunitie bij ons. Dat betekent dat je wel een knal hoort, maar er komt verder niets uit het wapen.

