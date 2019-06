Burgemeester Krikke: ‘Goed weer speelde rol bij toename incidenten Haagse jaarwisseling’

Het zachte weer is mogelijk een oorzaak van de toename van het aantal incidenten tijdens de afgelopen jaarwisseling. Dat zei burgemeester Pauline Krikke van Den Haag woensdagmiddag in een debat in een commissievergadering over het verloop van oud en nieuw. De politie-inzet nam flink toe, er waren meer autobranden en het geweld tegen hulpverleners steeg.

Het debat ging niet over de Scheveningse vonkenregen, daar loopt nog een onderzoek naar van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat er bij de afgelopen jaarwisseling 21 gevallen van geweld tegen hulpverleners werden geregistreerd, tegenover 14 het jaar daarvoor. De brandweer moest ruim 450 keer in actie komen, ruim 30 procent vaker dan tijdens de jaarwisseling van 2017 op 2018.

Ook waren er 28 autobranden, tien meer dan dan in 2017-2018. Verder werd de politie tijdens de afgelopen jaarwisseling 277 keer ingezet. Uit cijfers van het jaar daarvoor blijkt dat de dienders toen 'slechts' 97 keer moesten ingrijpen.

Gemeenteraad geschrokken

De gemeenteraad is geschrokken van deze cijfers. 'De cijfers zijn niet geruststellend', zei Leonie Gerritsen, fractievertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren. 'Wat gaat de burgemeester hieraan doen?' Ook Arjen Kapteijns van GroenLinks maakt zich zorgen. 'Ik ben geschrokken van het geweld en de overlast waar Haagse burgers aan zijn blootgesteld.'

Volgens Koen van Haeften van de ChristenUnie/SGP is er sprake van een stijgende trend van problemen en is het nieuwjaarsfeest veranderd in een 'gevaarlijke chaos'. Judith Oudshoorn (VVD) benadrukt dat de politie de baas op straat is. 'En niemand anders.'

Tamelijk bizar

Ook de burgemeester is ongelukkig met het verloop van de jaarwisseling. 'Ik vind het verschrikkelijk', zei Krikke. 'Het is tamelijk bizar dat het feestelijkste moment van het jaar mensen ongelukkig maakt. Het gaat over mensen die echt iets overkomt. Dat is verschrikkelijk.'

Krikke denkt dat het relatief mooie weer tijdens de jaarwisseling een rol heeft gespeeld bij de toename van het aantal incidenten. 'Het was zacht weer, terwijl het jaar ervoor het snijdend koud was en er een harde wind waaide. Daardoor waren er minder mensen op straat.'

Verbod op vuurwerk

Volgens Krikke is een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen nodig, om de problemen op te lossen. Ze voert samen met de andere drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht en andere organisaties al langer een lobby bij het kabinet om dit voor elkaar te krijgen. Maar het kabinet wil geen landelijk verbod.

'Daarnaast nemen we een heleboel preventieve maatregelen', zei ze. 'Zo plaatsen we extra, tijdelijke camera’s, autowrakken worden weggesleept om autobranden te voorkomen en we geven potentiële raddraaiers een gebiedsverbod.' De burgemeester komt binnenkort met een nota waarin ze beschrijft welke maatregelen ze wil nemen om de cijfers naar beneden te krijgen.

