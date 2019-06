Wisselvallige Bertens bereikt kwartfinales op Engels gras

Kiki Bertens in Rosmalen | Foto: Orange Pictures

Kiki Bertens heeft met een wisselvallig optreden de kwartfinales bereikt van het grastoernooi in Eastbourne. De als derde geplaatste tennisster uit Wateringen schakelde in twee sets de Duitse Anna-Lena Friedsam uit.

Na 1,5 uur was Bertens klaar met de nummer 356 van de wereldranglijst: 6-3, 6-3. Ze speelt in de kwartfinales tegen titelhoudster Caroline Wozniacki uit Denemarken of Arina Sabalenka uit Wit-Rusland.

Bertens begon onwennig. In haar eerste servicegame produceerde ze vijf aces, maar ook vijf dubbele fouten. Na een break in de derde game verspeelde Bertens meteen daarna op eigen opslag weer haar voorsprong (2-2). Daarna kwam de nummer vier van de wereld wat beter in haar ritme en stelde ze de setwinst veilig.

Zes games op rij

In de tweede set leverde de slordige Bertens haar eerste twee servicegames in (0-3). Daarna herstelde ze zich goed en pakte ze zes games op rij, met dank ook aan het zwakke spel van Friedsam.

Vorig jaar verloor Bertens in Eastbourne in haar eerste partij van de Roemeense Mihaela Buzarnescu. Het Engelse grastoernooi geldt als laatste test voor Wimbledon, dat maandag begint en waarbij Bertens nummer vier op de plaatsingslijst is.

Rus in derde kwalificatieronde Wimbledon

Arantxa Rus is doorgedrongen tot de derde en laatste kwalificatieronde voor het hoofdtoernooi op Wimbledon. De tennisster uit Monster won in twee sets van Jekaterine Gorgodze uit Georgië. In bijna 1,5 uur zegevierde ze met 6-3, 6-3.

De tegenstander van Rus in de laatste kwalificatieronde is nog niet bekend. Eerder sneuvelde Thiemo de Bakker uit 's-Gravenzande vroegtijdig in de Engelse hoofdstad. Robin Haase (Den Haag) is bij de mannen als enige Nederlander rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi.

