'Ik krijg letterlijk een inkijkje in het leven van mijn buren', project Lief & Leed verbindt straat

Gangmakers, zo worden die enthousiastelingen genoemd. Het zijn de aanjagers van het project Lief & Leed, vertelt Shakira van Steenis van Bureau Graswortel, de initiatiefnemer. 'Het is iemand die je eigenlijk wel kent in je eigen straat. Iemand die een oogje in het zeil houdt, die de plantjes verzorgt als je op vakantie bent. Aan zo'n gangmaker vragen we of hij of zij een Lief & Leed-potje wil beheren; een geldkistje waar 75 euro in zit. Wij zeggen dan: joh, gebruik dat om iemand in de straat een presentje te geven, als je weet dat er iets. Bijvoorbeeld als er een kindje is geboren of als er iemand ziek is of er iets naars is voorgevallen.'

Cynthia Telting is zo'n gangmaker in haar flat de Witte Anna in Den Haag. Toen ze werd gevraagd om die rol op zich te nemen, heeft ze dat in eerste instantie afgeslagen. Lachend zegt ze: 'Ik heb "nee" gezegd omdat ik helemaal niet zo goed ben met financiën en ik moest natuurlijk een potje gaan beheren, dus ik dacht: ooohhh...geld, dat gaat helemaal niet goed.' Maar toen degene in de flat die gangmaker zou worden op het laatste moment afhaakte, is Cynthia toch in dat gat gesprongen.

Kijkje bij de buren

Inmiddels is ze blij met die keuze. Samen met de andere gangmakers in haar flat heeft ze heel veel dozen bonbons gekocht van het Lief & Leed-budget. 'Het is super leuk om te doen', zegt Cynthia. 'Ik merk dat ik letterlijk en figuurlijk een inkijkje krijg in het leven van mijn buren.' Cynthia woont al vijftien jaar in de flat en het ligt ook in haar aard om met mensen een praatje te maken, in de lift of waar dan ook. 'Maar nu merk ik dat ik eigenlijk een beetje extra betrokken ben bij mijn buren, omdat ik er nu ook echt bewust bij stilsta. Dat ik toch vraag aan mensen: hoe is het met je en kunnen we iets voor je betekenen?'

Het Lief & Leed-project is een ijsbreker in het contact. Shakira van Steenis: 'We hebben gezien dat het voor mensen toch soms een drempel is om aan te bellen als ze weten dat er iets naars is gebeurd of als ze zich misschien zorgen maken. Zo'n Lief & Leed-potje zorgt ervoor dat je iets namens de straat kan doen. Dat helpt toch. En je neemt meteen wat lekkers mee, dus de drempel wordt daarmee iets minder hoog. We merken ook dat het contact in die straten echt verbeterd is.'

Niet alleen 'leed', ook 'lief'

Door dat hechtere contact is het makkelijker om hulp te vragen. 'Bijvoorbeeld om even een boodschap te doen of even op de kinderen te passen', aldus Shakira. 'En daarmee zorg je ervoor dat mensen zich beter thuis voelen in de straat.' En wie denkt dat het alleen maar gaat om leed, heeft het mis. 'Een aantal straten in Segbroek heeft zich spontaan aangemeld en daar is het heel veel "lief". Dus de geboorte van een kindje, de laatste tijd het slagen van kinderen waar een kaartje voor wordt gekocht. En dan is het ook weer makkelijker om, als iedereen dat van elkaar weet, op straat nog even te zeggen: joh leuk, wat ga je doen hierna? Dus dan zie je dat zo'n klein gebaar best wel veel gevolgen kan hebben.'

Het project loopt pas sinds een paar maanden in Den Haag, maar in Rotterdam bestaat het al zeven jaar. Daar werd het geld uit het Lief & Leed-potje in een bepaalde straat op een bijzondere manier besteed. 'Een meneer die best wel in een kwetsbare situatie zat, had een hond waar hij veel van hield, maar de hond overleed', vertelt Shakira van Steenis. 'Toen heeft de straat van het Lief & Leed-potje een nieuw hondje gekocht voor die meneer, waardoor hij ook het idee had: mensen zijn met me begaan. En dat heeft die man er ook wel weer bovenop geholpen.'

Meer diepgang

Hoewel Cynthia Telting in haar flat nog maar een paar maanden bezig is, merkt ze al wel verschil: 'Ik merk dat je net iets langer stilstaat. De korte verhalen in de lift worden iets langer en ze krijgen iets meer diepgang lijkt het wel.'

Wie ook een Lief & Leed-straat wil, kan zich aanmelden via: liefenleeddenhaag.nl.

