West Wekker: Katwijk neemt afscheid van Anja Schaap

Het is de dag waarop koning Willem-Alexander een Indisch museum opent en Katwijk afscheid neemt van de omgekomen Anja Schaap.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het weer: Vandaag zal het zonnig zijn en wordt het bij een matige tot vrij krachtige noord(oost)enwind tussen de 19 en 22 graden.

Beeld: MeteoGroup

En dit moet je ook nog weten:

In een huis aan de Haagse Neptunusstraat is woensdagavond een dode vrouw gevonden. Ze lag er volgens de politie al een paar dagen of langer. 'Het was een vrouw die een teruggetrokken leven leidde', zegt een woordvoerder van de politie. Omwonenden schakelden de politie in. Die vond vervolgens de vrouw.

Vanavond op TV West: Op de Kaart

In 'Op de Kaart' gaat een team elke week in een busje op zoek naar wat een bepaalde plek in onze regio zo bijzonder maakt. Doel van het programma is om samen met de inwoners onze mooie regio (weer) op de kaart te zetten!

Kris kras door de regio

Een wijk, dorp, buurt, (natuur)gebied, de inwoners, maar ook bijvoorbeeld een sportvereniging kan per aflevering centraal staan. Elke week rijden Jet, Pim en Annelies kris kras door de regio één plek onder de loep te nemen. Wat leeft er bij de mensen, hoe gastvrij zijn ze en waar zijn ze trots op? Want er is nog zoveel moois te ontdekken in onze regio!

Stuur het team op pad

Naast de wekelijkse tv uitzendingen van Op de Kaart gaat er ook dagelijks een team met het opvallende busje de regio in om zoveel mogelijk mooie, bijzondere, ontroerende of soms lachwekkende verhalen te verzamelen. Deze verhalen zijn via de website, app en de social media kanalen (Facebook, Instagram en YouTube) van Omroep West te zien. Het team zal ook regelmatig te horen zijn op 89.3 FM Radio West. Waar moet het team naartoe? Laat het weten!

In deze aflevering: Lisse

In Lisse kun je natuurlijk niet om Keukenhof heen. Jet ontmoet daar Yvette, een vrijwilliger die al haar tijd besteed tussen de dieren bij Kasteel Keukenhof. Daarna gaat ze naar de 85-jarige Mien Dol. Zij heeft zich hard gemaakt voor het Hofje van Six in het centrum van Lisse. Dankzij haar bestaat het hofje nog, anders zou het afgebroken worden.

Pim gaat op bezoek bij naaimachinereparateur John de Lijzer. Hij doet dit werk al 56 jaar, zodat hij elk jaar een paar maanden naar Italië kan gaan (dat doet hij ook al 56 jaar, op dezelfde plek). Zijn vrouw is daar twee jaar geleden ziek geworden, dat was heel zwaar. Maar nu mag ze weer mee van de dokter. Ze kijken ernaar uit.

Ook is Pim bij Harry aan de rand van Lisse. Hij heeft een soort Disney-sprookjeshuis. Zelfgemaakt. Veertig jaar geleden kocht hij een bouwkeet, nu herken je het niet meer terug. Hij woont daar alleen met z'n vijfhonderd telefoons (die verzamelt hij). Een vriendin heeft hij alleen op zondag, voor de rest heeft hij er geen tijd voor.

Jet gaat verder langs bij kunstenaarsechtpaar Wout en Iet. Zij wonen in een oude basisschool en maken prachtige kunst. Ze willen in de gymzaal een opvang neerzetten voor jongdementerenden.