Twee protestant-christelijke scholen rond Hazerswoude meer dan genoeg, oordeelt Raad van State

Belangrijkste reden voor de weigering is dat er in de nabijheid van Hazerswoude-Rijndijk voldoende onderwijsaanbod is van protestants-christelijke signatuur. De Raad van State wijst in de uitspraak op de PC-school De Rank in Koudekerk en de Johannes Postschool in Hazerswoude-Dorp. Volgens de scholenstichting had de minister die scholen en het bijbehorende leerlingenaanbod in de omgeving niet mogen meetellen voor het PC-onderwijsaanbod.

De Filosoof meent dat het door haar speciale onderwijsopzet een veel groter onderwijsverzorgingsgebied beslaat en veel meer leerlingen uit de wijdere regio zal trekken. De Raad van State is het daar niet mee eens en vindt dat er voldoende PC-scholen in de buurt van Hazerswoude-Rijndijk zijn die vergelijkbaar onderwijs verzorgen.

