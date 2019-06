Minder regels voor terrassen in Den Haag

Haagse ondernemers krijgen meer vrijheid om hun terrassen naar eigen inzicht in te richten. Onnodige regels verdwijnen en het verlenen van een vergunning wordt klantvriendelijker. Dat valt te lezen in een brief van het Haagse college aan de gemeenteraad. De plannen zijn nog niet definitief maar de gemeente hoopt de nieuwe regels vanaf 2020 in te kunnen voeren.

'De ondernemers krijgen meer ruimte in de stad, waardoor het hier nog bruisender wordt,' zegt wethouder Richard de Mos enthousiast. 'Deze plannen zijn supergoed voor de lokale economie.'

De plannen zijn nog niet definitief. Voor dat het geval is, wil het college eerst de proef met de zomerterrassen op parkeerplaatsen, die in 2018 is gehouden in de Reinkenstraat, in 2019 uitbreiden naar andere straten en grachten. Het gaat dan in totaal om enkele tientallen terrassen verdeeld over de stad. Daarna wil het college het gesprek aangaan met de stad over de nieuwe regels.

Terrassen op parkeerplaatsen

Met de nieuwe regels zouden ondernemers in grote winkelstraten en langs de Haagse grachten vanaf volgend jaar tussen 1 maart tot en met 31 oktober parkeerplaatsen mogen gebruiken als terras. Dat is dan niet meer afhankelijk van de parkeerdruk. In de winter moeten deze dan weer weg zijn en kan er weer worden geparkeerd.

De proef van dit jaar loopt van 15 juli tot en met 30 september. De resultaten daarvan zullen worden meegenomen bij het bepalen van de definitieve nieuwe regels. Volgens een enquete van de gemeente Den Haag werd de proef van vorig jaar in de Reinkenstraat door bewoners en ondernemers enthousiast ontvangen.

Ruimte om te lopen

De nieuwe regels moeten er volgens het college niet toe leiden dat de stoep in de winkelstraten onbegaanbaar wordt. Er moet altijd genoeg ruimte zijn voor bijvoorbeeld ouders met kinderwagens of mindervaliden.

