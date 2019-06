ADO Den Haag raakt Sheraldo Becker kwijt aan Duitse FC Union Berlin

Sheraldo Becker vervolgt zijn loopbaan in de Duitse Bundesliga. De aanvaller van ADO Den Haag heeft een vierjarig contract getekend bij FC Union Berlin, dit seizoen promovendus op het hoogste niveau in Duitsland. Becker vertrekt transfervrij naar de oosterburen.

'Dit is voor mij een grote stap. Ik heb heel veel zin in mijn avontuur bij Union, het is mijn eerste club in het buitenland', vertelt Becker op de website van FC Union Berlin. 'Nu wil ik me snel settelen in Berlijn, wennen aan mijn teamgenoten en een goede bijdrage leveren aan het eerste seizoen in de Bundesliga.'

Naast de Duitse interesse, waren er ook Engelse en Turkse clubs geïnteresseerd in Becker. Ook ADO wilde graag langer met hem door. Afgelopen seizoen was Becker goed voor zeven goals en acht assists. Het vinden van een vervanger wordt lastig. Becker is namelijk de snelste speler van de eredivisie en het spel van ADO was onder andere afgestemd op zijn snelheid.

