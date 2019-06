ADO Den Haag neemt afstand van filmpje DENK: 'Zijn te allen tijde politiek neutraal'

Tunahan Kuzu van DENK in ADO-shirt | Foto: still uit video DENK

ADO Den Haag heeft veel vragen gekregen over een in het Cars Jeans Stadion opgenomen filmpje van de politieke partij DENK. Op Twitter plaatste de politieke partij een video waarin onder andere partijleider Tunahan Kuzu te zien is. Hij draagt een ADO-shirt en praat samen met partijlid over Farid Azarkan over de emigratie van Marokkanen naar Nederland. De club neemt afstand van de video.

Bij verschillende mensen is het filmpje in het verkeerde keelgat geschoten, onder andere bij John van Zweden, die zijn beklag heeft gedaan op social media. ADO Den Haag heeft inmiddels gereageerd en laat weten dat de video gemaakt is bij een groot maatschappelijk evenement, waarbij oud-spelers en politici in het kader van vijftig jaar emigratie onder meer in ADO-shits tegen elkaar voetbalden.

Ook schrijft de club: 'ADO keurt af dat de opnames zonder onze toestemming en met een associatie naar onze club gemaakt zijn. We betreuren de situatie en benadrukken dat onze club te allen tijde politiek neutraal zal zijn en blijven.' Het evenement was in het stadion georganiseerd door de stichting ADO Den Haag in de Maatschappij.

ADO en politieke partijen

In het verleden kreeg ADO ook al te maken met 'politieke kwesties'. Zo was Tom Beugelsdijk vorig jaar lijstduwer van Groep de Mos voor de gemeenteraadsverkiezingen. Na een gesprek met de club trok hij zich terug, omdat ADO vindt dat voetballers alle aandacht moeten hebben voor de competitie, 'daar passen politieke activiteiten niet bij'.

Oud-speler en ambassadeur 'Mister ADO' Lex Schoenmaker was voor dezelfde verkiezingen lijstduwer van het CDA, maar hij mocht dat wel blijven.

