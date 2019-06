Inkomenseis voor huurders in Den Haag? Hoe? Wat? Waar? Waarom?

Vanaf maandag 1 juli gaan in Den Haag nieuwe regels gelden voor huurders en verhuurders. Het meest in het oog springt de huisvestingsvergunning die mensen moeten aanvragen als ze een particuliere woning gaan huren. Het Haagse stadsbestuur wil met de maatregelen de crisis op de woningmarkt beteugelen. Wat gaat er veranderen?

Een huisvestingsvergunning, wat is dat?

Dat is een vergunning die een nieuwe huurder moet aanvragen bij de gemeente. De gemeente toetst met deze vergunning of de woning past bij het inkomen van de huurder.

Is deze vergunning nodig voor elke huurwoning?

Nee, het gaat om huizen met een huurprijs van 720 tot 950 euro per maand. Ook is er een vergunning nodig als de woning 185 punten of minder heeft volgens het woningwaarderingsstelsel. Dat is een systeem waarbij de maximale huurprijs wordt vastgesteld op basis van punten voor bijvoorbeeld oppervlakte van een woning en aantal ruimtes. Hoe meer punten een woning waard is, hoe hoger de huur mag zijn.

En voor woningen met een huurprijs tot 720 euro per maand?

Ook dan moet de huurder een vergunning aanvragen als het gaat om een particuliere woning. Bij een sociale huurwoning, vraagt de woningcorporatie de vergunning voor de nieuwe huurder aan.

Even terug naar die woningen tussen de 720 en 950 euro per maand, welk inkomen 'past' daar bij?

De gemeente heeft het jaarinkomen voor deze woningen vastgesteld op 57.053 euro of minder bij een eenpersoonshuishouden of 67.053 of minder bij een huishouden met twee of meer personen. Als een huurder meer verdient, moet hij dus op zoek naar een duurdere woning.

Geldt de vergunningsplicht ook voor bestaande huurders?

Het is alleen bedoeld voor huurders die vanaf 1 juli een huurcontract tekenen.

Wat wil het stadsbestuur met deze maatregel bereiken?

De gemeente wil dat de weinige woningen die er zijn, eerlijker verdeeld worden. Volgens wethouder Boudewijn Revis (VVD, Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen) is er in de stad vooral een tekort aan huizen voor mensen met een middeninkomen. Zij kunnen de huurwoningen die vrijkomen, vaak niet betalen. Door het reguleren van de huurmarkt, wil Revis meer woningen voor deze groep 'vrijspelen'.

Opmerkelijk, een VVD-wethouder die ingrijpt op de vrije markt…

Liberalen laten de vrije markt inderdaad liever vrij. Maar het is crisis en dat vraagt om onorthodoxe maatregelen, vindt Revis. Hij benadrukt tegelijkertijd dat het een tijdelijke oplossing is die wordt teruggedraaid als het weer beter gaat op de woningmarkt.

De echte oplossing om de schaarste in de woningmarkt op te lossen is volgens hem bouwen, bouwen, bouwen. 'Daar zijn we mee bezig maar dat kost tijd', zegt hij. 'Tot die tijd nemen we deze milde maatregelen.'

Ziet iedereen de maatregel als het ei van Columbus?

Zeker niet. Projectontwikkelaars en investeerders zijn niet blij met de bemoeienis van de gemeente en zeggen dat marktpartijen daardoor de stad uit gejaagd worden. 'Het is maar zeer de vraag welke marktpartijen nog actief willen en kunnen zijn in een Haagse te reguleren markt voor de middenhuur', denkt Frank Blokland van de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN).

Een deel van de oppositie in de Haagse gemeenteraad vindt juist dat de maatregelen niet ver genoeg gaan. Volgens Peter Bos van de Haagse Stadspartij doet het college 'heel stoer' maar is de maatregel 'een wassen neus'. 'Het gaat niets opleveren want het college laat de controle van de regels over aan de markt zelf', zegt Bos.

Ook Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP twijfelt eraan of het wel gaat werken. 'Krijgen we uiteindelijk wel meer woningen voor middeninkomens?', vraagt hij zich af. 'We moeten het effect goed in de gaten houden.'

Snijdt de kritiek van de oppositie hout?

Het klopt in elk geval dat de markt zelf de regels in de gaten gaat houden. Niet de gemeente maar de verhuurder gaat controleren of een nieuwe huurder een huisvestingsvergunning heeft.

De gemeente komt wel om de hoek kijken als huurders en verhuurders de regels overtreden. Als een woning wordt verhuurd zonder vergunning dan krijgt een niet-beroepsmatige verhuurder een boete van vijfduizend euro en bij de tweede overtreding een boete van tienduizend euro. Een beroepsmatige verhuurder moet tienduizend euro betalen en bij de tweede keer twintigduizend euro. Een huurder die de regels overtreedt betaalt 410 euro boete.