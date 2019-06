Boze instructeurs en klanten na 'faillissement' rijschool: 'Kan fluiten naar mijn centen'

Bij het secretariaat van Verkeersschool Aalbregt in Zoetermeer ligt een wand in puin. Verschillende boze klanten zijn donderdag langsgeweest om verhaal te halen en hun geld terug te eisen. Ze voelen zich boos, opgelicht en totaal verrast. Ook Hawal Kotea, rij-instructeur bij Aalbregt, is kwaad: 'Ik krijg zeker nog tienduizend euro'. Verkeersschool Aalbregt sloot woensdag plotseling de deuren. Mensen denken dat de school failliet is, maar er is geen faillissement uitgesproken door de rechtbank. Ook de Kamer van Koophandel weet van niets.

'Ik was totaal verrast toen ik hoorde dat Aalbregt failliet was, die dag ervoor had ik nog gewoon intake-gesprekken', vertelt Kotea. 'Ik kan hem nu helemaal niet meer bereiken. Het is duidelijk dat de boel is opgelicht.'

Bij het huis van rijschoolhouder Ferry Aalbregt is het donderdag stil, er is niemand thuis. In een verklaring op de website van de failliete rijschool zegt Aalbregt dat hij zit ondergedoken omdat hij met de dood wordt bedreigd. Het verhaal dat hij met al het geld van de rijschool naar het buitenland is vertrokken, verwijst hij naar het rijk der fabelen.

De dupe

Zo'n vierduizend leerlingen en negentig rij-instructeurs zijn de dupe van het faillissement van Verkeersschool Aalbregt. Zo ook de 27-jarige Lianda Schipper uit Zoetermeer. In mei gaf zij zich via een Facebookactie op voor rijlessen bij Aalbregt.

'Ik moest 1899 euro betalen voor een onbeperkt aantal rijlessen. Het kwam betrouwbaar over. Maar ik heb zeven rijlessen gehad en nu krijg ik van mijn instructeur te horen dat Aalbregt failliet is. Mijn instructeur zei dat hij ook al twee maanden geen salaris had gehad. Het is in een woord gewoon kut.'

Fluiten naar centen

Ook Natasja van Heijningen is een van de gedupeerden. Haar dochter had rijles bij Verkeersschool Aalbregt. 'Ik werd gisteren gebeld door de rij-instructeur van mijn dochter en die vertelde dat de rijschool failliet is en dat ik kan fluiten naar mijn centen', vertelt ze.

Natasja had in november een pakket gekocht van 2000 euro met onbeperkte lessen, waar het theorie- en rij-examen bij zat inbegrepen. Binnen vier weken zou haar dochter afrijden. 'Ik heb het CBR gebeld en daar zeggen ze dat de examens tot 5 juli doorgaan. Daar valt mijn dochter dus net buiten. We gaan nu maar op zoek naar een andere rijschool.'

In Spanje

Op Facebook is een speciale pagina aangemaakt voor de gedupeerden van het faillissement. Tientallen mensen doen daar hun beklag en geven aan honderden euro's kwijt te zijn. Velen vermoeden dat Aalbregt in Spanje zit, daar zou hij een vakantiehuisje hebben.

De rechtbank in Den Haag zegt dat er geen faillissement is uitgesproken. Bij de Kamer van Koophandel is daarover ook niets bekend. Nu spreekt de rechtbank altijd op dinsdag faillissementen uit, dus het kan zijn dat er wel een aanvraag ligt, maar daarover kan een zegsvrouw van de insolventiekamer niets zeggen omdat aanvragen niet openbaar zijn. Aalbrecht zelf is nog altijd onbereikbaar.