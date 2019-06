Waar vind je ze en wat doe je er tegen? Alles over de eikenprocessierups

De eikenprocessierups zorgt dit jaar voor veel jeuk in Nederland: volgens onderzoekers is het aantal rupsen in het land drie keer hoger dan andere jaren. Door de ligging aan de kust heeft onze regio minder last van de harige beestjes, toch zijn er ook hier meldingen van overlast. Hier lees je waar de rupsen zich bevinden en wat je kunt doen om jeuk te voorkomen.

Waar zit de eikenprocessierups?

Op het kaartje hieronder zie je de plekken waarvan melding is gemaakt dat eikenprocessiesrupsen er huishouden. Weet jij nog een plek? Laat het ons weten via online@omroepwest.nl.

Hoe kan ik mezelf beschermen tegen de rupsen?

Het venijn van de eikenprocessierups zit in de brandharen van de rups, die in de lucht kunnen rondwaaien. Je hoeft dus niet direct in contact te komen met de rups om klachten te krijgen. Deze klachten bestaan volgens de GGD vooral uit (hevige) jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid en ontsteking. Ogen kunnen dik en rood worden en er kunnen verschijnselen optreden die lijken op verkoudheid, zoals een loopneus en hoesten.

Om klachten te voorkomen, geeft thuisarts.nl het volgende advies:

Bedek je hals, armen en benen.

Vermijd contact met rupsen, (oude) brandharen en de spinselnesten van de rups.

Vermijd wegen waar eikenbomen met processierupsen staan. Vanwege de brandharen kunnen ook bomen met oude nesten gevaarlijk zijn.

Verwijder brandharen uit je kleding door ze grondig te wassen, bij voorkeur op 60 graden.

Als er een eik in de buurt staat waarin de rupsen zich nestelen, bestrijd de rupsen dan niet zelf. Huur een deskundig bedrijf in of vraag advies bij de gemeente

Ik heb toch klachten van de rups. Wat nu?

Geen zorgen. De jeuk is vervelend, maar de klachten verdwijnen vanzelf. Je kan de brandharen van je huid verwijderen door plakband op je huid te plakken en dit — AU! — er weer vanaf te trekken. Ook helpt het om de huid en ogen te spoelen met lauw water. Bij hevige jeuk kan zalf of crème met menthol, aloë vera of calendula verlichting geven. Dit is zonder recept verkrijgbaar. En hoe moeilijk het ook is. Ga niet krabben of wrijven!