John Driebergen is al 37 jaar 'bijenkoning'

Zo'n 25 jaar vestigden John en zijn vriendin Marijke zich op een bedrijventerrein in Noordwijkerhout. Hun pand is volledig omringd met planten en struikgewassen, in tegenstelling tot de andere bedrijfspanden op het terrein. Het is een oase voor de bijen.

Ze verkopen honing aan heel Nederland. 'Ze komen overal vandaan, zelfs uit Groningen.' Het gaat om specifieke smaken, die weer afhankelijk zijn van het gewas waar de bij de nectar vandaan haalt.

Slimmer dan de mens

John is gefascineerd door bijen en kan er ontzettend veel over vertellen. Zo vindt hij bijen slimmer dan mensen. 'Kijk, als wij ziek zijn gaan we naar de dokter en krijgen we medicijnen. Bijen doen dat andersom', legt hij uit. 'Ze gaan voortdurend op pad om een stofje, propolis, in boomhars te verzamelen dat ziektekiemen buiten de deur van de korven of kasten kan houden.'

'Ook als er bijvoorbeeld ongedierte de kast binnendringt gaan de kleine intellecten zorgvuldig te werk. Ze vermoorden eerst het beestje en kapselen het compleet in met propolis. Zo blijven de bijen, hun koningin en hun huis ziektevrij.'

Dansende bijen

John zit vol met dat soort weetjes. Zo vertelt hij dat bijen communiceren door te 'dansen'. 'Als de bij terugkomt van zijn zoektocht naar voedsel, dan deelt hij zijn locatie met de andere bijen. Dit doet hij dus door een dansje te maken', zegt John. 'Ze maken dan een paar keer een achtje of een rondje. Ze geven zo de richting aan en hoe ver het vliegen is. De andere bijen weten dan precies waar het vruchtbare gewas staat.'

Het meest wonderbaarlijke aan de bijen blijft voor John toch wel hun meesterlijke bouwwerk: de honingraat. Een complexe constructie dat zo precies is, dat het lijkt alsof een laserprinter het heeft gebouwd. 'En dan te bedenken dat het door honderden bijen is gemaakt, in het donker en zonder liniaal.'

Landbouwgif

Het gaat niet goed met de bijen in Nederland. Dat is volgens John zichtbaar. 'Elf jaar lang rijden mijn vriendin en ik naar ons huisje in Duitsland. Vroeger zaten er bij aankomst veel meer insecten tegen je auto dan nu', vertelt hij.

Het komt voornamelijk door het gif dat de land- en tuinbouw gebruikt om insecten te bestrijden, zegt John. Dit is ook dodelijk voor de bijen. Ook de vogels hebben er last van, want zij eten weer insecten. 'De regering moet daar iets aan doen. Ze moeten het gif verbieden en komen met een alternatief', benadrukt John.

Groenere woonwijken

Wel denkt John dat er hoop is voor de bij. 'Veel mensen worden tegenwoordig hobby-imker en geven steeds meer om de bij. Maar dat is natuurlijk niet genoeg, we moeten allemaal 'groener' worden.'

Daar heeft de imker wel wat tips voor: 'Vervang de stenen in je tuin met kruiden voor insecten en ruim je tuin niet te netjes op. Insecten hebben de hoopjes bladeren nodig om te overwinteren. Ook moeten de woonwijken veel groener worden.'