Eduard en Linda laten Parkpop al jaren op rolletjes lopen

Er is elk jaar weer van alles nodig om van Parkpop een succes te maken. Maar wat niet veel mensen weten, is dat het evenement ook gebruik maakt van skaters om alles op rolletjes te laten lopen. Het echtpaar Eduard en Linda Gerritsen doet dat al jaren.

'Wij staan vooraan de poort. Dat is de plek waar de mensen binnen komen, de artiesten en de vips', legt Linda uit. 'Wij skaten ze voor, zodat het lekker doorstroomt en allemaal vlot gaat. Dan brengen we artiesten naar de plek waar ze wezen moeten.'

Haar man Eduard vult aan: 'Het belang voor Parkpop is dat het backstage veilig is. Dus rijden we rustig voor de auto's uit, zodat ze niet te hard gaan rijden. En we brengen mensen naar de juiste plek, zodat ze niet gaan dwalen met auto's op het terrein.'

Frans Bauer

Door de jaren heen hebben Eduard en Linda al een hoop bekende artiesten ontmoet. Van 10cc tot Billy Ocean en BLØF. 'En Frans Bauer kwam zelfs nog een keer zijn auto uit om ons te bedanken', aldus Eduard.

Na een weekendje Parkpop is het duo bekaf, want ze maken tientallen kilometers. En dat brengt risico's met zich mee. 'Als het regent, zijn de platen spekglad. Op gras moet je lopen. Je moet altijd beducht zijn op kabels over de weg. En je moet goed opletten dat je niet struikelt over de randjes.'

Volg Parkpop bij Omroep West

Wil je dit weekend naar Parkpop? Hier lees je alles over de bereikbaarheid en het programma. Thuisblijvers hoeven echter ook niets te missen. Omroep West is er namelijk het hele weekend bij.

Op onze website en app kan je een liveblog volgen. Ook op Instagram zijn we erbij, dus volg ons snel om niets te missen. Op zaterdag 6 juli wordt vanaf 12.00 uur de Parkpop Special op TV uitgezonden.

LEES OOK: Heet weekend voor de boeg: 'Een en al zomers weer op Parkpop'