West Wekker: Shoppen tot middernacht en uitspraak tegen Malek F.

Goedemorgen! Het is een historische dag: precies honderd jaar geleden werd het verdrag van Versailles getekend, waarmee officieel een einde aan de Eerste Wereldoorlog werd gemaakt. Maar wat gebeurt er vandaag? Je leest het hieronder in de West Wekker.

Wat kun je vandaag verwachten?

De dertiende editie van de ShoppingNight heeft vandaag plaats: het grootste winkelevenement van Nederland. Tot en met middernacht blijven winkels in de Haagse binnenstad geopend. Op de shopavond zijn er ook veel muzikale optredens, modeshows en workshops voor bezoekers.

Malek F. hoort welke straf justitie tegen hem eist. Om 9.00 uur gaat het proces tegen de 32-jarige Syriër verder in de beveiligde rechtbank op Schiphol. Hij stak vorig jaar op Bevrijdingsdag drie mensen neer, die levensbedreigend gewond raakten.

En de Haagse rechtbank spreekt zich ook uit over twee verdachten die betrokken zouden zijn bij het neersteken van een advocate in Zoetermeer. Twaalf en tien jaar cel heeft het Openbaar Ministerie geëist. Een derde verdachte moet, volgens de officier van justitie, worden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Het weer: Vandaag krijgen we geleidelijk weer flink wat zon en bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het dan ongeveer 24 graden.

Beeld: MeteoGroup

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

En dit moet je ook nog weten:

De politie en het Openbaar Ministerie doen onderzoek naar autorijschool Aalbregt in Zoetermeer. Het plotselinge sluiten van de verkeersschool heeft commotie veroorzaakt, stelt de politie. De rijschoolhouder zegt op zijn beurt te zijn bedreigd met de dood en te zijn ondergedoken.

Onze regio krijgt mogelijk meer zelfrijdende elektrische minibussen. Op proef rijdt nu een shuttle zonder bestuurder van de haltes op de Leyweg naar het Haga ziekenhuis in Den Haag.

Vanavond op TV West: Verborgen Museumschatten en Verborgen Thuisschatten



In Verborgen Museumschatten duiken we in de exclusieve depots, archieven, kluizen en kelders van Zuid-Hollandse musea op zoek naar bijzondere kunstvoorwerpen. In deze aflevering: vissers, boten en kunstenaars. Die kom je tegen in Katwijk. Presentatrice Lynn Heythekker ontdekt een prachtig schilderij dat al 30 jaar het depot niet heeft verlaten en mag zich even een sjieke redersvrouw voelen, als zij zich hult in de Katwijkse klederdracht, inclusief bling bling. En vergaapt zich in een werkplaats aan boten en schepen, die op schaal met grote precisie zijn nagebouwd.

In Verborgen Thuisschatten komt een taxateur van het Venduehuis bij de mensen thuis om te kijken of de dierbare kunstschat echte waarde heeft en wat het verhaal achter het object is.