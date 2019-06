Man (43) vrijgesproken van terroristische misdrijven

Een 43-jarige man uit Pijnacker is door het Haagse gerechtshof vrijgesproken van verschillende terroristische misdrijven. Hij werd verdacht van vergrijpen die tussen juli 2014 en december 2015 in Syriƫ gepleegd zouden zijn. Wel heeft het Haagse gerechtshof hem donderdag veroordeeld tot zes maanden cel voor het bezit van een vuurwapen.

De verdachte kreeg eerder drie jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, van de rechtbank in Rotterdam voor voorbereidingshandelingen gericht op het plegen van een moord. Daartegen ging het Openbaar Ministerie (OM) in beroep. De officier van justitie wilde, in tegenstelling tot de rechtbank, de verdachte houden aan zijn eigen verklaring dat hij zich bij Jahbat al-Shamiya had aangesloten, volgens het OM een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk.

In hoger beroep werd vijf jaar en zes maanden cel tegen de man uit Pijnacker geëist. Maar dat hij bij een terreurorganisatie zou hebben gezeten, kan volgens het gerechtshof niet worden vastgesteld. Tijdens het hoger beroep beweerde de man dat hij zich niet bij Jahbat al-Shamiya had aangesloten, maar bij de zogenoemde Northern Storm Brigade. Die maakt wel deel uit van Jahbat al-Shamiya.

Foto met zwaar vuurwapen in hand

Uit een rapport van het Pieter Baan Centrum blijkt dat de verdachte lijdt aan waanbeelden. Zijn verklaringen moeten volgens het hof met 'een meer dan flinke korrel zout' worden genomen. Het enige sluitende bewijs was een verklaring die aansloot op een door de verdachte op internet geplaatste foto van zichzelf met een zwaar vuurwapen in zijn hand.



Zijn advocaat bepleitte dat het OM niet ontvankelijk moest worden verklaard in het vervolgen van de man. Volgens hem zou de Nederlandse overheid rond 2017 zélf steun hebben geboden aan de 'gematigde groepering' Jahbat al-Shamiya. Hij voerde hiervoor een uitzending van tv-programma Nieuwsuur als bewijsmateriaal. Het hof gaat daar niet in mee, maar wilde ook geen uitspraak doen over de vraag of de terreurgroep nou gematigd is of niet.