Na Haga Shuttle mogelijk meer zelfrijdende busjes in de regio

Zo wordt gekeken naar een shuttle-verbinding tussen het nieuwe OV-knooppunt Zoetermeer-Lansingerland en een aantal instellingen en bedrijven in de buurt, waaronder Siemens en een HBO-school. Ook gaan de busjes zonder bestuurder mogelijk rijden tussen Rotterdam-The Hague Airport en het metrostation Meijersplein in Rotterdam. De Metropoolregio studeert tevens op een shuttle naar het nieuwe winkelcentrum The Mall Of The Netherlands in Leidschendam. De Metropoolregio investeert de komende jaren 15 miljoen euro in de ontwikkeling van dit soort initiatieven.

Mensen nemen nu nog vaak de auto omdat het eerste en laatste stuk van hun reis niet goed aansluit met openbaar vervoer. Om reizigers toch de tram, bus of metro te laten kiezen is het handig om bijvoorbeeld bij vliegvelden, bedrijvenlocaties, winkelcentra en ziekenhuizen zelfrijdende minibussen in te zetten voor de laatste kilometer. Het maakt deze locaties ook beter bereikbaar voor mensen die slecht ter been zijn en dan niet meer zo ver hoeven te lopen, zo is de redenering.

Betaalbaar

Om het systeem betaalbaar te maken is het de bedoeling dat bedrijven en instellingen waar de shuttle naar toe rijdt meebetalen aan deze busjes. De HTM, Rebel en The Future Mobility Network die nu met de bus naar het Haga Ziekenhuis rijden denken ook aan het vervoer van en naar evenementenlocaties en het verbinden van de Scheveningse haven met de nieuwe Boulevard.

De minibus die nu in dienst is scant voortdurend de omgeving en rijdt volledig zelfstandig met een veilige snelheid van maximaal 15 kilometer per uur. Voor de veiligheid is er nog wel een steward aan boord die kan ingrijpen en die de reizigers voorlichting geeft. Op afgesloten routes kan zo’n shuttle in de toekomst 30 kilometer per uur rijden.

Kinderziektes

Het systeem heeft nog wel te maken met wat kinderziektes. Als er iets verandert op de route wat nog niet gescand is remt de shuttle automatisch en als dat een paar keer gebeurt moet de steward de besturing overnemen. Ook wordt tijdens de proef bij het ziekenhuis gekeken hoe voetgangers reageren op de shuttle en of ze na een tijdje gewend raken aan het zelfrijdende busje. Als mensen in de weg blijven staan belt het busje als een tram.