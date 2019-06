Rijschoolhouder Aalbregt ontkent met de noorderzon te zijn vertrokken

'Verkeersschool Aalbregt is na de start in 2014 explosief gegroeid en heeft zich in die periode ontwikkeld tot een gewaardeerde rijschool,' zo stelt Aalbregt. 'Door omstandigheden is er kort geleden een achterstand in betaling aan partners ontstaan en zijn wij op zoek gegaan naar een oplossing voor deze situatie. Helaas is dat niet tijdig gelukt.'

In eerste berichten zong rond dat Aalbregt failliet was, maar toen Omroep West dit wilde verifiëren bij de rechtbank, bleek dit niet het geval. Door het gerucht zouden de problemen alleen maar groter zijn geworden, zegt Aalbregt in zijn verklaring: 'Nadat het onjuiste bericht de wereld in is geholpen dat Verkeersschool Aalbregt failliet zou zijn is een en ander in een stroomversnelling geraakt. Als gevolg hiervan hebben wij tot onze grote spijt onze activiteiten moeten stopzetten, wat onder meer heeft geleid tot doodsbedreigingen en vernieling. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.'

Costa del Sol

Boze gedupeerden zijn verhaal komen halen bij het secretariaat van de verkeersschool en zouden daar schade hebben aangericht. Ook zegt Aalbregt dat zijn gezin persoonlijk met de dood is bedreigd en dat er kogels in zijn brievenbus lagen. Ze zijn daarom vertrokken, volgens geruchten naar hun huis aan de Spaanse Costa del Sol. De suggestie dat hij persoonlijk met al het geld zou zijn vertrokken naar het buitenland, verwijst hij naar het rijk der fabelen. Hij zegt afgelopen week alle mogelijkheden te hebben onderzocht om de zaak te redden.

Aalbregt: 'Wij begrijpen dat de hierdoor ontstane situatie tot veel vragen en onzekerheid leidt bij de diverse betrokkenen. Op dit moment zijn wij druk doende om de gevolgen hiervan in kaart te brengen en de schade voor alle betrokkenen zo veel mogelijk te beperken. Zodra hierover meer bekend is zal dit worden gecommuniceerd. Tot die tijd zullen geen nadere mededelingen worden gedaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.'