Kan bondscoach Sarina Wiegman de schreeuw om Lineth Beerensteyn weerstaan?

Het is momenteel het gespreksonderwerp in voetbalminnend Nederland: wie moet bondscoach Sarina Wiegman zaterdagmiddag in de kwartfinale tegen Italie opstellen als rechtsbuiten: Shanice van der Sanden of de Haagse Lineth Beerensteyn?

De 26-jarige Shanice van der Sanden geniet op het WK in Frankrijk al vier wedstrijden de voorkeur, maar haalt in alle wedstrijden niet haar niveau van twee jaar geleden, toen Nederland Europees kampioen werd en Van der Sanden één van de smaakmakers was. De 22-jarige Lineth Beerensteyn is tijdens het WK als invalster al vier keer binnen de lijnen gekomen en iedere keer drukt zij haar stempel op de wedstrijd. Is het tijd voor een wissel?

Wij vragen dat aan vier kenners. Sjaak Polak, vanaf dit seizoen trainer van de ADO Den Haag-vrouwen, Daniel Dwarswaard, volger van de Oranje-leeuwinnen voor het Algemeen Dagblad, Radio West-presentator en vaste volger Bas Muijs en voormalig international en oud-ADO-speelster Leonne Stentler.

Wie zou jij laten starten zaterdagavond tegen Italie?

Bas Muijs:

'Op dit moment kies ik voor Beerensteyn, want als zij binnen de lijnen komt zie je dat er meer schwung in het elftal komt. En dat is niet alleen op de rechterkant, het hele elftal gaat beter spelen. Als we terugblikken op het EK 2017, waar Van der Sanden heel erg goed was, kan je stellen dat ze die vorm nu niet te pakken heeft. Iemand die dan wel in vorm is moet je de kans geven.'

Daniel Dwarswaard:

'Ik zou Beerensteyn opstellen. Tijdens het toernooi moet je de speelsters opstellen die in vorm zijn. Beerensteyn is ontegenzeggelijk meer in vorm dan Van der Sanden. Die speelt gewoon slecht. Beerensteyn brengt energie. Je kan zeggen dat ze dat alleen doet als invalster, maar dan wel al vier wedstrijden lang. Wiegman houdt het erg lang vast aan vaste namen. Ze speelt al twee jaar met deze namen en dat resulteert al in tien overwinningen op rij op een groot toernooi. Mandy van der Berg is de enige speelster die er snel uitgehaald werd door Wiegman. In 2017 ging zij er na één wedstrijd eruit. Maar het kan ook anders. Beerensteyn kan ook voor Martens spelen, want die is onzeker op dit moment. Dan start je met en Beerensteyn en Van der Sanden'

Sjaak Polak:

'Beerensteyn. Zij maakt een frisse indruk en heeft meer energie. Als je niet goed in een toernooi zit en je ziet dat haar concurrent beter is, dan vind ik dat je daarin moet durven schakelen. Ik denk dat Beerensteyn vrijer speelt en dat Van der Sanden meer de druk voelt. Vergeet niet dat Van der Sanden ook veel wedstrijden heeft gespeeld in competitieverband, maar ook Europees.'

Leonne Stentler:

'Beerensteyn , zij doet het heel goed. Op dit moment is Van der Sanden niet in beste doen.'

Als ik het voor het zeggen had, dan start ze tegen Italië Sjaak Polak

Had jij die wissel al eerder gedaan?

Bas Muijs:

'Nee, ik vind het sterk van een coach om voor een elftal te kiezen, die vertrouwen te geven en daar ook aan vast te houden. Maar na vier wedstrijden mag je conclusies trekken en durven te wisselen.'

Daniel Dwarswaard:

'Nee, ik vind het logisch dat Van der Sanden meer krediet heeft dan Beerensteyn. Alleen als tijdens zo’n toernooi blijkt dat een ander beter in vorm is, dan moet je een keer ingrijpen.'

Sjaak Polak:

'Ik zie de trainingen niet. Van der Sanden is zeker geen slechte, laat dat duidelijk zijn. Alleen Beerensteyn klopt niet op de deur, die is al door die deur binnengekomen. Als ik het voor het zeggen had, dan start ze tegen Italië.'

Leonne Stentler:

'Ik had Beerensteyn tegen Japan al laten starten. Zij verkeert in een betere vorm en of zij dat ook negentig minuten lang kan, dat moet je dan testen door haar te laten starten. Beerensteyn werd al keer op keer beloond met een invalbeurt, maar nu vind ik het tijd voor een basisplaats.'

Indien je de wissel doorzet, 'vermoord' je dan Van der Sanden?

Bas Muijs:

'Nee, zeker niet. Ze heeft vier wedstrijden de kans gehad. Ze is zeker niet slecht, alleen ze brengt niet genoeg. Er komt te weinig van die rechterkant. Ik hoop dat ze als invaller net zo belangrijk kan zijn als Beerensteyn.'

Daniel Dwarswaard:

'Ik denk niet dat Wiegman het doet, maar als ze het doet… Welkom in de topsportwereld. De beste hoort te spelen.'

Sjaak Polak:

'Vermoorden niet, maar de vraag is wanneer zij dan weer een kans krijgt. Ik vind het lastig te zeggen, want volg de ploeg niet op de voet. Ik zou niet in de schoenen van Sarina Wiegman willen staan.'

Leonne Stentler:

'Dat is de vraag, want die kans zit er in. Dat is misschien ook wel het dilemma van Wiegman. Ik denk dat zij juist die rol heel goed aankan. Mensen zeggen nu: 'Ze staat al heel lang in de basis, je kan haar niet wisselen'. Maar zij kan heel goed voetballen als er druk op staat. Van der Sanden heeft de meeste finales gespeeld van alle meiden, zij komt er altijd bovenop. Zij zal misschien nog meer getriggerd worden.'

Welkom in de topsportwereld. De beste hoort te spelen Daniel Dwarswaard

Is Lineth Beerensteyn – afgaande op haar vorm – momenteel de beste in de selectie?

Bas Muijs:

'Nee, dat niet. Dat is Vivianne Miedema. Die voetbalt erg lekker. Jackie Groenen is ook erg goed. Ik kies misschien toch voor haar. Excuus! Ik switch. Miedema zou met betere aanvoer nog beter kunnen.'

Daniel Dwarswaard:

'Nee, ik vind Vivianne Miedema de beste. Ook Groenen, ondanks een andere positie, is ook beter. Dat zijn meer de bepalende spelers.'

Sjaak Polak:

'De beste vind ik niet. Van der Donk en Groenen vind ik echt de beste. Die twee vallen echt op.'

Leonne Stentler:

'Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Zij is goed, maar niet beter dan Miedema, Van der Gragt en Groenen. Daar kan ik echt van genieten.'

Van der Sanden heeft vier wedstrijden de kans gehad Bas Muijs

Gaat Nederland het winnen van Italië:

Bas Muijs:

'Het wordt vreselijk spannend. Na verlenging en misschien zelfs wel penalty’s gaan ze winnen.'

Daniel Dwarswaard:

'Het is zo lastig te voorspellen. Ik denk wel dat ze winnen. Als Beerensteyn weer invalt speelt ze waarschijnlijk weer een grote rol, dat doet ze het hele toernooi al.'

Sjaak Polak:

'Nou, op basis van wat ik gezien heb tegen Japan, hebben ze geluk had. Op grote toernooien heb je geluk nodig, dus misschien halen ze daar wat uit. Italië heeft echt een goede ploeg. Het zal er om gaan hangen. Niet meegaan in het fysieke en gebruik maken van je eigen snelheid. Je moet niet achter komen, want dan ben je de lul. Het wordt een zware kluif. Ik denk dat het op penalty’s aankomt en dat Nederland de gelukkige is.'

Leonne Stentler:

'Ik zeg een voorzichtige 'Ja'. Ik heb Italië een paar keer zien spelen, ze scoren makkelijk. Japan kreeg best veel ruimtes voor het doel. Dus Italië gaat ook kansen krijgen. Ik zou Italië niet onderschatten. Makkelijk zal het niet worden.'

