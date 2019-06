Belangenvereniging overladen met telefoontjes om rijschool Aalbregt

Branchevereniging VRB ziet de perikelen rond Verkeersschool Aalbregt met lede ogen aan. Sinds de rijschool woensdag plotseling de deuren sloot, zijn er 4000 gedupeerde leerlingen en 90 ingehuurde rijinstructeurs die nog op hun geld zitten te wachten. En de eigenaar? Die laat via twee verklaringen weten in de problemen te zijn geraakt en sindsdien met de dood bedreigd te zijn. Hij zou mogelijk in zijn huis in Spanje zitten, maar staat verder niemand te woord. Hij vraagt in zijn persverklaring om begrip en zegt te proberen de schade voor alle betrokkenen zoveel mogelijk te beperken.

Het begon allemaal met een Facebook-actie in oktober vorig jaar: voor 2000 euro all-in je rijbewijs halen via Aalbregt, met een korting van 200 euro als je het geld in één keer overmaakte. 'Dit kan nooit goed gaan, dacht ik toen al', zegt Irma Brauers-Steijns. 'Met een slagingspercentage van 30 procent betekent dat dat van de tien klanten er zeven nog vaker examen moeten doen. Dat gaat een keer mis.'

Waarom vanuit Venlo?

Uiteindelijk meldden 4000 leerlingen zich aan, vanuit het hele land. Iets wat Irma niet begrijpt. 'Als ik in Venlo woon, waarom benader ik een rijschool in Zoetermeer? Mensen kiezen dus op geld.' En dat terwijl kwaliteit toch ook een factor zou moeten zijn als je kiest voor een bepaalde rijschool of rijinstructeur.

Irma vermoedt dat het Aalbregt daarna boven het hoofd is gegroeid. Hij moest zzp'ers inhuren om aan de enorme vraag te voldoen. 'Wat kan meespelen', zegt ze, 'is dat rijinstructeurs zich hebben aangemeld om hem te faciliteren. Vanuit Venlo, Nijmegen, Breda, Den Bosch of waar dan ook. En dat is opmerkelijk. Of je hebt zelf niets te doen of je wilt een graantje meepikken. Als je het in de vingers hebt als rijinstructeur, ga je niet twee weken in de maand voor een franchiseonderneming werken.'

Onbereikbaar

Eind maart komt er een hausse aan klachten binnen bij de VRB over Verkeersschool Aalbregt. Zo'n twintig mensen klagen dat de rijschool onbereikbaar is en dat ze hun geld niet terug hebben gekregen nadat ze hun contract hebben opgezegd. 'Dan hoorde ik: het zou maandag gebeuren, het is nu woensdag en ik heb het nog niet', zegt Irma Brauers-Steijns. De VRB zoekt contact met Ferry Aalbregt, maar ondervindt ook dat dat moeizaam gaat. Uiteindelijk krijgt Irma hem begin juni te spreken.

'Aalbregt gaf aan dat hij 400 opzeggingen had gehad. Dat is 10 procent van alle leerlingen. Wij hebben zelf een rijschool en als er één leerling opzegt dan is dat al veel', aldus Irma. Ze sluit niet uit dat er spelletjes zijn gespeeld. 'Sommige leerlingen zegden het contract al op nadat ze twee lessen hadden gehad. Het kan maar zo zijn dat er instructeurs waren die hebben gezegd: als je het contract opzegt, kun je bij mij terecht voor minder.'

Schadeloos

Namens de VRB voelt Irma Aalbregt aan de tand over de klachten. Hij laat haar weten ze onmiddellijk af te handelen. 'Al die mensen zijn ook inderdaad schadeloos gesteld,' vertelt Irma. Dat heeft ze gecheckt bij de klagers, die dat bevestigen. 'Dat er iets mis is gegaan is duidelijk', zegt Irma. 'Maar het lijkt op een samenloop van omstandigheden. Ik heb geen reden om aan te nemen dat hij de kluit belazert.'

Irma verzucht: 'Het is zo jammer dat we als branche iedere keer negatief in het nieuws komen door dit soort verhalen. We verdienen beter.'