Onderzoek naar soms goedkopere en soms duurdere tram en bus

Goedkoper reizen met de tram en bus in de daluren of juist meer betalen in de spits: de Metropoolregio Rotterdam Den Haag gaat onderzoeken of er gevarieerd kan worden met de tarieven van het openbaar vervoer. Voor het einde van het jaar hoopt de Metropoolregio te weten wat er mogelijk is.

Zo wordt gekeken naar de invoering van een dalurenkaart, waardoor er meer mensen gaan reizen in de stille uren. Ook spitstoeslagen, kortingen voor ouderen, minima en gezinnen met kinderen worden onderzocht. Gedachte achter het variëren met de tarieven is de enorme toename van het aantal reizigers. Het gebruik van de RandstadRail is sinds de ingebruikname in 2006 verdrievoudigd en op station Den Haag Centraal stapten de afgelopen drie jaar 34 procent meer mensen in en uit tram 3.

Deze toename vraagt om grote investeringen in het tramnet, maar het Rijk gaat niet al het geld geven dat nodig is. Daarom vinden de Metropoolregio en de HTM dat reizigers in de toekomst best wat mee mogen betalen aan de verbeteringen in het openbaar vervoer. Gebruik je tram of bus in de spits en rijden deze straks vaker, dan mag het best wat meer kosten, zeggen ze bij de Metropoolregio. Maar om de sociale functie van het openbaar vervoer in stand te houden, kun je er voor kiezen sommige reizigers juist minder te laten betalen. Voor mensen met een laag inkomen blijven tram en bus dan ook betaalbaar, zodat ze niet in een isolement raken.

Tarieven gelijktrekken

De Metropoolregio wil ook onderzoeken of het tarief dat je per kilometer betaalt gelijk getrokken kan worden in Rotterdam en Den Haag. Daar zit nu nog verschil in: in Den Haag ben je duurder uit.

Ook het instellen van een snelle lijn die alleen de belangrijke haltes aandoet en waarvoor je meer betaald behoort tot de mogelijkheden. In Den Haag wordt bekeken of lijn 9 tussen station Den Haag Centraal en Scheveningen daar geschikt voor is. Bedoeling van de maatregelen is ook om het groeiend aantal reizigers beter over de dag en voertuigen te spreiden.

