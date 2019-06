Haagse wil voorrang op huis in eigen wijk: 'De Rivierenbuurt zit in je bloed'

An Verwaal uit de Haagse Rivierenbuurt wil meer goedkopere woningen in de wijk

An Verwaal uit de Haagse Rivierenbuurt slaakte eind mei een noodkreet in de gemeenteraad van Den Haag. Ze wil dat de volwassen kinderen uit de Rivierenbuurt voorrang krijgen als er een sociale huurwoning vrijkomt. Nu zijn er in de wijk onvoldoende betaalbare woningen, zodat de kinderen noodgedwongen ergens anders in Den Haag moeten gaan wonen. We gingen met An Verwaal op stap door haar buurt.

De Rivierenbuurt ligt centraal gelegen, pal naast het Haagse centrum. Het is van oudsher een echte volkswijk met oudere woningen. Maar de afgelopen jaren zijn er nieuwe koopwoningen bijgekomen, die voor de oorspronkelijke bewoners niet te betalen zijn. Het betekent dat kinderen die op zichzelf gaan wonen maar wel in de Rivierenbuurt willen blijven, minder kans hebben op een huis in de wijk.

'En ik kan niets voor ze doen', verzucht Verwaal. 'Dat vind ik zo erg, want ik ben een knokker. De Rivierenbuurt zit in je hart en in je bloed. Ik zeg weleens: de mantelzorg is in de Rivierenbuurt uitgevonden. Iedereen helpt elkaar. Wil je hulp? Dan krijg je die. Wil je vriendschap? Dat krijg je. Opa's en oma's letten op de kleinkinderen en als iemand ziek is, wordt hij geholpen. Dat doe je gewoon. Je voelt je geborgen hier.'

Betaalbare woningen

De bewoners hebben niets tegen nieuwbouw. 'Zeker niet', zegt Verwaal. 'Als het tenminste om aan te gluren is. Maar er moeten ook betaalbare woningen gebouwd worden en onze kinderen moeten voorrang krijgen. Nu worden gezinnen uit elkaar gerukt.'

Bewoner Ali Baghou ziet dat er in zijn wijk veel is veranderd. 'De mensen die in de dure koopwoningen wonen, zijn veel minder betrokken bij de wijk dan wij. Je ziet ze niet in de buurt. Wij zien het liefst een mix van goedkope en duurdere woningen. Nu lijkt het erop alsof de gemeente alleen maar dure woningen in onze wijk bouwt waardoor de goedkopere huizen verdwijnen.'

Burgerinitiatief

De bewoners hebben een burgerinitiatief ingediend bij de gemeenteraad waarin ze vragen om voorrang voor Rivierenbuurt-kinderen. Maar volgens wethouder Boudewijn Revis (VVD) is dat juridisch lastig te regelen.

Revis: 'Ik snap de bewoners heel goed, maar je kunt juridisch niet uitleggen dat de Rivierenbuurt alleen voor de Rivierenbuurt is. De beste oplossing is om veel woningen te bouwen, bijvoorbeeld rondom de stations in Den Haag zodat mensen van buiten de wijk daar een woning vinden. Dan blijven er meer huizen over in de Rivierenbuurt voor de eigen inwoners. Tegelijkertijd proberen we samen met de woningcorporaties iedere kans aan te grijpen om genoeg sociale woningen in de wijk te krijgen.'

Het burgerinitiatief wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken.

