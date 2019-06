Bewoners opgelucht: geen woningen in het Spoorbos in Boskoop

'Ik vind het fantastisch dat daar geen huizen komen. Dit bos hoort bij Boskoop, daar moeten ze niks bouwen', zegt een buurtbewoner. 'We waren bang dat we ons uitzicht zouden verliezen, maar gelukkig gebeurt dat nu niet', vertelt een andere bewoner.



Jarenlang is er gesteggeld over woningbouw in het Spoorbos. In eerste instantie zouden er tachtig huizen op het stuk grond komen. Later is dit aantal teruggeschroefd naar elf vanwege de fusie tussen de gemeente Boskoop en de gemeente Alphen.



Debat verstoord

Dat het onderwerp leeft onder de inwoners van Boskoop, werd begin juni duidelijk. Toen werd de commissievergadering over het Spoorbos verstoord door twee mannen. Zij bleven aanhoudend reageren op meningen van raadsleden en werden uit de raadszaal gezet. Uiteindelijk zijn de twee gearresteerd door de politie.