Tikibad Duinrell breidt uit naar buiten en is daarna nog lang niet af

Duinrells Tikibad met zijn opvallende buizenglijbanen is bij de opening in 1984 een revolutie in de Nederlandse recreatiesector. Het landgoed Duinrell heeft dan nog een bescheiden recreatieaanbod. Het is een camping met wat kleinschalige attracties. Een buitenzwembad, trampolines, kinderspeeltuin en een eiland waar de jongste bezoekers wat uitbeeldingen van sprookjes kunnen bekijken.

Maar het is ook de tijd waarin de collegaparken niet stil zitten en zich in een razend tempo ontwikkelen tot pretparken van formaat. Directeur en eigenaar Hugo van Zuylen van Nijevelt is een ondernemer in hart en nieren. Regelmatig maakt hij reisjes naar Amerika, waar hij kennismaakt met de nieuwste trends op recreatiegebied. Daar valt zijn oog op de dan nog relatief nieuwe waterparken met spectaculaire glijbanen. Van Zuylen is laaiend enthousiast en besluit meteen dat hij zoiets gaat neerzetten op zijn landgoed in Wassenaar.

Groot financieel risico

'Een berekening heeft hij nooit gemaakt', vertelt huidige directeur en zoon Philip. 'Hij beredeneerde gewoon: ik vind het leuk, dus wordt het een succes'. Dat klinkt eenvoudig, maar Van Zuylen nam een enorm financieel risico met de bouw van het zwemparadijs. 'Hij investeerde iets meer dan twee keer zijn omzet in iets wat in Europa niet bestond', benadrukt Philip, die zijn vader later nog wel eens heeft gevraagd hoe hij dat heeft aangedurfd.

'Ik noemde hem altijd 'dad'. Dus ik vroeg: Dad, daar moet je toch wel eens wakker van hebben gelegen. Want als dat fout was gegaan....' Het antwoord van Van Zuylen senior was kort en duidelijk: 'Nee, hij heeft nooit een seconde wakker gelegen. 'Ik wist dat het niet fout zou gaan'.

Nieuwe uitdagingen

Van Zuylen kreeg gelijk. Het Tikibad werd een succes. De bezoekersaantallen schoten omhoog en dat leverde meteen weer nieuwe uitdagingen op. Want direct bleek dat de capaciteit van het attractiepark absoluut niet was berekend op zoveel bezoekers. Van Zuylen loste het simpel op door ook daar in recordtempo nieuwe attracties te bouwen. Rondom het bad verrezen kort na elkaar attracties als de Kikkerachtbaan, de rodelbaan en het reuzenrad.

Alles bij elkaar veel grote investeringen, die Duinrell in één klap op de kaart zette als een van de grote attractieparken van ons land. Ook het Tikibad bleef niet onveranderd: regelmatig kwamen er nieuwe glijbanen bij of kwam er een uitbouw. De vraag of Philip zelf in deze tijd zo'n financieel risico zou durven nemen als destijds zijn vader, wordt resoluut beantwoordt: 'nee, absoluut niet'.

Eerste steen

Het buitenzwembad is nieuw en toch ook weer niet. Duinrell had namelijk al een buitenbad sinds 1968. Philip opende het zelf op 7-jarige leeftijd. 'Maar dat was geen onderdeel van het Tikibad', legt hij uit. 'Het was een apart buitenbad. Bezoekers van het buitenbad konden niet het Tikibad in en andersom ook niet. En nu is dat met elkaar verbonden'.

De opening vrijdagmiddag bracht een hoop herinneringen terug bij de Duinrell-directeur. Want hij mocht als kind ook de eerste steen leggen. Die steen zat in een gebouw dat voor deze verbouwing is afgebroken. 'Zonder dat ik het wist heeft de aannemer die steen eruit gezaagd en mij weer overhandigd'.

Dat moment deed Philip even terugdenken aan toen, in 1968. Bloednerveus was hij, want hij opende het bad destijds samen met zijn grote kinderheld Pipo de Clown, wat hem nogal zenuwachtig maakte. Die zenuwen van toen kwamen vrijdagmiddag spontaan terug, zodra hij de steen weer in handen had. En het deed hem natuurlijk denken aan zijn vader, die vorig jaar plotseling overleed. 'Want wat zou hij hartstikke trots zijn geweest, als hij zou hebben kunnen dat er weer een uitbreiding hebben gedaan aan zijn kindje'.