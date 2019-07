Barry woont in een tiny house: 'Ik voel mij hier vrij'

Barry woont in een tiny house in Den Haag

Een half jaar is de 27-jarige Barry bezig geweest met het bouwen van zijn Tiny House. 'Maar ik heb geluk gehad', zegt hij. 'Mijn vader is aannemer, dus ik heb dit huis met hem goed kunnen bouwen.' Nu woont hij al anderhalf jaar op het terrein van de Proeftuin Erasmusveld in Den Haag.

Op dit terrein staan meerdere tiny houses, maar het huis van Barry steekt er met zijn blauwe planken tussenuit. 'Veel huizen kiezen voor een wat natuurlijke kleur aan de buitenkant, en dan wat moderner van binnen. Ik doe het juist andersom.' Van binnen is er veel gebruik gemaakt van hout. Een grote trap met veel opbergruimte daaronder leidt naar een kleine bovenverdieping, de slaapkamer.



'Ik heb geleerd dat je echt afhankelijk bent van de elementen. In de winter moet ik oppassen met de elektriciteit. Die wordt door zonnepanelen opgewekt. In de zomer heb ik juist meer dan genoeg stroom, maar dan kan het zijn dat ik te weinig water heb. Het is heel indrukwekkend om op deze manier bewust te leven.'

Te klein

Het is een cliché dat hij wel vaker hoort: Heb je dan wel genoeg ruimte? ‘Ik merk dat ik niet zo veel spullen nodig heb. Ik ga zelfs nog verbouwen en meer dingen weghalen’, lacht hij. De opbergkastjes onder zijn trap zijn leeg, en nemen dus alleen maar ruimte is beslag.

'Iedereen heeft in zijn studententijd wel eens in een studio gewoond. Dit is niet anders. En als het lekker weer is zet ik de deuren open en ben ik heel de dag buiten. Last van claustrofobie heb ik hier zeker niet.'

Inspiratie

Volgens Barry is er, ondanks het kleine oppervlak, veel mogelijk in zo’n huis: ‘Je moet het gewoon durven maken. Misschien wil je wel een klimmuur. Omdat je het huis zelf bouwt, is niets te gek.

