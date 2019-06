Exclusief: Rijschoolhouder Ferry Aalbregt doet zijn verhaal: 'Kogels op de deurmat'

'Slecht, echt heel slecht. Je kan het je niet voorstellen', is het antwoord van rijschoolhouder Ferry Aalbregt op de vraag hoe het met hem gaat. Aalbregt zit ondergedoken en is helemaal op. Niet alleen omdat hij faillissement voor zijn bedrijf heeft moeten aanvragen maar vooral ook vanwege de manier waarop zijn rijschool is omgevallen. Vieze spelletjes en onwaarheden zorgden ervoor dat het mis ging. Maar zeker ook zijn eigen fouten, geeft de rijschoolhouder uit Zoetermeer in een exclusief interview met Omroep West aan, dragen aan de ondergang bij. Daarna kwamen de heftige bedreigingen. 'Tot aan kogels op de deurmat toe.'

Niemand kan bedenken dat het ooit zo zou aflopen als Ferry Aalbregt in juli 2014 zijn eigen rijschool begint. Al snel groeit het bedrijf en het blijft groeien. Tot in deze week heeft hij 100 man personeel: 95 rijinstructeurs en 5 mensen op kantoor.

Aalbregt ontdekt in het voorjaar dat het niet goed gaat met zijn bedrijf. Hij is dan inmiddels naar Spanje verhuisd om daar een leven op te bouwen met zijn vrouw en twee jonge kinderen. 'Ik gaf zelf geen les. Ik nam mensen aan, ontsloeg mensen, zorgde dat de betalingen werden gedaan.'

'Nooit moeten doen'

De afwezigheid van Ferry deed de zaak geen goed. 'Ik zou op afstand wat zaken runnen. Had ik nooit moeten doen. Vroeger kwamen nieuwe instructeurs bij mij op de koffie. Kon ik zien wat voor vlees ik in de kuip had. Dat werd nu in Nederland door de bedrijfsleiding gedaan. Ik ben in Spanje het overzicht kwijt geraakt.'

Het inschatten van een potentiële nieuwe rijinstructeur is niet zomaar iets. Daar is mensenkennis voor nodig. Iets wat er niet altijd voldoende is, vertelt Aalbregt. 'Vooral in de regio Den Bosch-Tilburg ging het mis. Er was daar bijvoorbeeld een nieuwe rijinstructeur waar we veel klachten over kregen. Boze mails van ouders, telefoontjes. Wat bleek? Die man zei tegen de rijschool dat hij een leerling 22 uur les had gegeven. Bleek dat kind nog geen 2 uur in de auto te hebben gezeten.' Aalbregt komt er pas achter als het te laat is.

Laag slagingspercentage

En er waren meer klachten. 'Een aantal rijinstructeurs was ver onder de maat. Die hadden een slagingspercentage van 5 procent. Dat kan gebeuren. We hebben allemaal weleens een periode waarin het minder gaat maar dan moet je het percentage wel weer omhoog krijgen. Dat gebeurde niet.' Andere instructeurs komen niet opdagen en zijn onbereikbaar voor de leerlingen.

Het gedrag van deze 'rotte appels', zoals Ferry Aalbregt ze noemt, leidt ertoe dat van begin april tot medio mei 150 leerlingen stoppen. De klantwaardering keldert en dat heeft effect op nieuwe aanmeldingen. De toestroom stokte.

Meer problemen

Begin juni grijpt Ferry Aalbregt in. Vanuit Spanje helpt hij bij het kantoorwerk. Hij belt leerlingen om ze in te plannen bijvoorbeeld. Verder heeft Ferry gesprekken met onderaannemers en vertelt ze dat het afgelopen moet zijn met de slechte instructeurs. Als dat probleem getackeld lijkt, doemt het volgende op: betalingsachterstanden. Aalbregt komt vanuit Spanje naar Nederland. 'Ik dacht: ik ga me ermee bemoeien. Ik ga zelf op kantoor zitten. Dan zetten we de schouders er eens flink onder.'

De problemen zitten vooral bij de mensen die een pakket hebben genomen. Voor 2000 euro all-in kan je je rijbewijs bij Aalbregt halen. Geruchten gaan dat die pakketten een stunt van kort geleden waren. Dat ontkent Aalbregt stellig. 'Dat doen we al jaren. Zo overbrug je bijvoorbeeld vakantieperiodes. Ze gaan in juni of juli op vakantie. Maar voordat ze gaan, zien ze de advertentie en dan boeken we ze in voor augustus. Deze maand (juni) zijn er 125 pakketten verkocht, 63 daarvan moesten nog beginnen.' Sommigen betaalden al, anderen niet of liepen flink achter.

Business as usual

'Er stonden maandag 24 juni 158 betalingen open. Dat is veel. Dan moet je iets doen.' Maandag en dinsdag wordt er nog gewoon gewerkt bij rijschool Aalbregt. Er wordt les gegeven, het kantoorpersoneel plant leerlingen in, de financiële afdeling stuurt aanmaningen. Business as usual. Toch is de nood hoog. Maar Ferry heeft een plan. 'We zouden de onderaannemers bij elkaar roepen en hen zeggen dat we in twee of drie keer zouden betalen. Ik heb nog wat roerende zaken die ik kon verkopen.' De crisis en een faillissement lijken afgewend. Alleen nog even met de instructeurs en onderaannemers praten.

Daar krijgt Ferry naar eigen zeggen geen kans voor. 'Een onderaannemer die theorielessen geeft, is dinsdagavond gaan rond appen dat we failliet waren. Leerlingen belden overstuur hun instructeurs op. Die natuurlijk ook schrokken. We hadden ze het plan nog niet kunnen vertellen.' De redactie van Omroep West heeft de bewuste app ingezien.

Kogels en kapotte deuren

Woensdag wil het kantoorpersoneel van de rijschool aan het werk maar het is geen doen. Ze worden bedreigd. 'De dames van kantoor zijn naar huis gevlucht omdat de deuren eruit werden getrapt. De bedrijfsleider is zelfs naar het buitenland gevlucht.' Voor Ferry en zijn gezin is het ook niet meer veilig in Zoetermeer. 'Ik had 's nachts tot 03.00 uur zitten praten met een onderaannemer. Om 07.00 uur stond ik op en vond kogels op de deurmat. Wie doet zoiets?!'

Ferry en zijn vrouw besluiten onder te duiken. Hun kinderen brengen ze ergens anders onder om hun veiligheid te waarborgen. Ferry en zijn vrouw zitten in een simpel hotelletje –'in de kleren die we aanhadden toen we vertrokken'-ergens in Nederland. 'En niet in een luxe villa in Spanje, zoals door verschillende media beweerd wordt. Daar kan ik trouwens helemaal niet heen. Dat huis huurden we. De huur kunnen we niet meer betalen.'

'Ik schiet je kinderen kapot'

En ze hebben ook geen miljoenen achterover gedrukt, zoals nu in de media rondgaat. 'We hebben helemaal geen miljoenen euro's als rijschool. Daar hebben we niet genoeg leerlingen voor.' Aalbregt kan wel nagaan waarom mensen dat denken. 'Er staat in de media dat we op dit moment 4000 leerlingen hebben die allemaal voor 2000 euro lessen. Dan kom je aan 8 miljoen. Maar dat getal van 4000 huidige leerlingen klopt niet. In heel het bestaan van het bedrijf zijn er zo'n 4000 leerlingen geweest. Dus in vijf jaar tijd, niet alleen nu.'

Geen miljoenen, geen huis in Spanje. Ferry Aalbregt weet even niet waar hij heen kan. Terug naar Zoetermeer is ook geen optie voor Aalbregt. Niet dat hij bang is dat hij met de nek wordt aangekeken. 'Daar kan ik wel mee omgaan. Ik denk dat het er simpelweg niet veilig voor ons is. Ik krijg foto’s van wapens met teksten als 'ik schiet je kinderen kapot'. Wat wil je daarmee bereiken? Denk je dat ik dan ineens wel je salaris kan betalen? Of je lesgeld terug kan geven?'

Curator

Ook Aalbregts familie heeft eronder te leiden. 'De adressen van mij, mijn ouders, een oom stonden binnen een paar minuten online. Openbaar! Met telefoonnummers erbij. Mijn moeder is plat gebeld. Vooral door de media. Die heeft er hartklachten door gekregen en moest naar het ziekenhuis.'

Ferry Aalbregt staat machteloos. Hij kan op dit moment niets doen, al zou hij willen. 'De zakelijke rekening is bevroren en dus kunnen we bijvoorbeeld voor de mensen die onnodig rijlessen betaald hebben, niets doen. Het is nu aan de curator. Die gaat nu alles inzien.' Aalbregt hoopt dat het opgelost kan worden.

Schaamte

Hij is blij dat de examens van de kandidaten die de komende weken ingepland stonden, door kunnen gaan. 'We hadden die examens al betaald. Dat gaat automatisch via een rekening die je als rijschoolhouder bij het CBR hebt. Je betaalt steeds de examens van twee weken later. Wel fantastisch dat het CBR auto’s heeft kunnen regelen zodat de leerlingen ook echt examen kunnen doen.'

Tientallen anderen kunnen niet geholpen worden. 'Het is verschrikkelijk voor de mensen die hun geld kwijt zijn. En voor de rijinstructeurs die altijd keihard voor ons gewerkt hebben, hart voor de zaak hadden. We schamen ons kapot. Dat we niet waar hebben kunnen maken wat we al die tijd wel waar konden maken. Voor onszelf is het ook erg. Buiten dat ons bedrijf is omgevallen is ons leven dat ook.'

