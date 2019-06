Gefrustreerde voetballer haalde uit naar grensrechter: 'Het was niet eerlijk hoe hij floot'

De sfeer was heel grimmig tijdens de voetbalwedstrijd in het Zuiderpark in Den Haag op 14 april dit jaar. Het 21-jarige voetbaltalent Marcel ergerde zich groen en geel aan de grensrechter, die volgens hem partijdig vlagde. Hij gaf hem een kaakslag met grote gevolgen.

Vrijdag moest de slanke Hagenaar zich verantwoorden bij de politierechter. 'Het was niet eerlijk hoe hij floot', zegt hij over de grensrechter. 'Hij gaf een bal uit, die helemaal niet uit was.' De grensrechter was een voetballer van de tegenpartij. De man zou Marcel opgezocht hebben vanwege zijn commentaar, duwde hem weg, en zou hem ook bij de keel gegrepen hebben. Daarom sloeg hij. 'Het was puur uit zelfverdediging.'

Marcel blijkt zelf teleurgesteld te zijn in zijn voetbalcarrière. Hij had graag verder willen komen. Nu zit hij thuis, in de uitkering. Zonder dagbesteding. Bovendien heeft hij behoorlijke schulden.

Kaakbreuk

De officier van justitie eist een werkstraf van tachtig uur tegen Marcel. 'Het was een hele grimmige middag, daar in het Zuiderpark', zegt ze. 'Dat kennen we van voetbal, maar het is niet de bedoeling dat het dan eindigt in geweld.' De aanklaagster betitelt de kaakbreuk die het slachtoffer opliep als 'zwaar lichamelijk letsel'. 'Dat is niet niets.'

De grensrechter kon zes weken niet normaal eten en kreeg een vloeibaar dieet toegediend. Praten lukte hem ook niet. Hij heeft een blijvend risico dat zijn tanden uitvallen. De grensrechter zit zelf bij de zitting van de politierechter. Zijn advocate komt met een forse schadeclaim van achttienduizend euro. Voetbaltalent Marcel moet dat bedrag maar ophoesten.

'Ik kan hier niet zoveel mee'

Het leeuwendeel van de kosten zijn gaan zitten in de verhuizing, die de grensrechter gepland had vlak na de wedstrijd in het Zuiderpark. De grensrechter had het allemaal zelf willen doen, maar dat lukte niet door de kaakbreuk. Dus moest hij een professioneel verhuisbedrijf inhuren, en dat liep aardig in de papieren.

'Ik kan hier niet zoveel mee', zei de politierechter over de forse schadeclaim. Die was te ingewikkeld om tijdens een strafzitting te behandelen. Ze stuurt voetbaltalent Marcel weg met alleen een werkstraf van tachtig uur, waarvan veertig uur voorwaardelijk. Zijn verhaal dat hij uit zelfverdediging handelde, overtuigt haar niet.

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

