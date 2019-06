Van de hoofdredactie: Geen Nederlandstalig lied en wel naar Oranje, hoe zit dat?

Er is bij Omroep West helemaal geen aandacht voor het Nederlandse lied. En waarom jullie met twee verslaggevers naar het WK in Frankrijk afreizen om Oranje naar de kwartfinale te juichen, begrijpen we ook al niet. Het zijn reacties in de mail en op Facebook afgelopen week die vragen om een antwoord van de hoofdredactie.

Geen BZN, geen Frans Bauer, geen Maywood en eigenlijk helemaal geen Nederlandstalig bij Omroep West. In de mail is de radioluisteraar even oprecht als helder. ‘Dat was al bij de vorige hoofdredacteur zo en bij u is daar ook niets aan veranderd. Het is allemaal Engels wat wordt gedraaid en artiesten van Nederlandse bodem komen bij u niet aan bod. En bij de NPO ook al niet.’

De luisteraar is in de pen geklommen naar aanleiding van onze publicatie over Elias van Hees. In de ogen van de volger hebben we wel aandacht voor de ambitie van deze fractievertegenwoordiger van Hart voor Den Haag/Groep de Mos om volkszanger te worden, maar negeren we zijn single ‘Het meisje van de bakker’ vervolgens volkomen. Zo ontstaat de doorbraak voor Van Hees natuurlijk nooit, is de opvatting. Maar dat krijg je bij een radiozender die nooit echt aandacht heeft voor het Nederlandse lied.

De vraag is: klopt dit? Hebben wij weinig aandacht voor artiesten uit Nederland en artiesten die Nederlands zingen? We hebben samen met onze muzieksamensteller de feiten op een rij gezet – want: wij bij Omroep West willen erg van de feiten zijn. Dit is de werkelijkheid: Het klopt allereerst dat wij, net als de meeste publieke omroepen, zelden BZN, Frans Bauer of Maywood laten horen. Dit heeft niet te maken met het feit dat we deze muziek niet waarderen. We kiezen ervoor om een muziekmix samen te stellen waar we zo veel mogelijk mensen een plezier mee doen. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat we met het draaien van muziek van bijvoorbeeld Frans Bauer en BZN zeker wel mensen een plezier doen, maar dat we ook mensen buitensluiten omdat ze er simpelweg geen waardering voor hebben.

Doordachte mix

Omdat we graag willen dat we met onze regionale informatie zo veel mogelijk mensen bereiken, kiezen we voor een goed doordachte mix van muziek voor zoveel mogelijk mensen. Ik begrijp dat dit voor de klagende luisteraar geen bevredigend antwoord is, maar net als andere publieke omroepen, restaurants of winkels moeten ook wij kiezen voor wat we aanbieden en wat niet. Dat er geen bij Radio West geen aandacht is voor muziek uit Nederland, ben ik overigens niet met de kritische luisteraar eens. Ik heb het laten nakijken: Vanaf 1 januari tot afgelopen maandag hebben we op Radio West 2683 verschillende nummers gedraaid. Daarvan kwamen er 428 uit Nederland en van die 428 waren er 225 Nederlandstalig die we ergens tussen de 1 en 200 keer gedraaid hebben.

Hiermee besteden wij ruim meer aandacht aan muziek uit Nederland dan veel collega-radiozenders. En, wat ik nog kan meegeven: Bij het radioprogramma Margriet kunnen luisteraars elke werkdag tussen 14 en 16 uur verzoekplaten aanvragen. In dat programma houden we dus extra rekening met de wens van de luisteraar. Toch is het niet zo dat Margriet doorlopend luisteraars aan de telefoon heeft die smeken om Nederlandstalig.

WK voetbal

Dan die andere kwestie: waarom stuurt Omroep West twee verslaggevers naar de achtste finale van het WK voetbal voor vrouwen, Oranje tegen Japan? Geld te veel? Een leuk uitje voor de verslaggevers? Om met dat laatste te beginnen: Nadine Rowaan en Danny van den Bosch hebben diep in Frankrijk weliswaar veel leuke verhalen kunnen maken, een ‘uitje’ was het voor hen allerminst. Ze gingen halsoverkop die kant op (na de oproep van de Oranje-dames om te steunen) en moesten in drie dagen ruim 1600 kilometer afleggen. Achterin de auto werd gewerkt, veel tijd om te slapen was er niet. Ze klagen daar niet over, want natuurlijk waren reis en wedstrijdbezoek geen straf, maar een leuk uitje?

En, hebben we dan geld te veel? Ook dat niet. Als regionale omroep werden we gegrepen door het enthousiasme van de Oranje dames om te komen aanmoedigen, er doen bovendien heel wat speelsters uit deze regio mee. En: we hebben een nieuwe bus, met daarop ‘Op de kaart’. Een vervoermiddel waarmee we onze regiogenoten willen opzoeken, de drempel willen verlagen en zichtbaar willen zijn. Een spontaan idee is geboren. ‘Op de kaart’ gaat over landsgrenzen heen.

Het zijn heftige tijden in het nieuws. De vondst van Anja Schaap, de rechtszaak rond Malek F. Misschien juist daarom. Zo’n verslag van de fans en onze voetbalvrouwen in Frankrijk getuigt natuurlijk niet van stevige onderzoeksjournalistiek. Er liggen genoeg prachtige verhalen om de hoek. En toch is het ons een lief ding waard om twee enthousiaste collega’s op een avontuur te sturen voor verhalen die beroeren op een meer luchtige manier.

Is daarmee de kous af? Nee. In ons briljante plan… hadden we ook bedacht twee fans mee te nemen. Maar dat stuitte op zoveel praktische bezwaren aan onze kant, dat we hier wat beter over hadden moeten nadenken. De mensen die op Facebook dit aan de kaak stelden, hadden een punt. We hebben alle inzenders keurig geantwoord, maar op dit onderdeel waren we te enthousiast. Neemt niet weg dat we spontane ideeën als redactie niet uit de weg gaan. Zeker niet als we daarmee Oranje aan de wereldtitel helpen.

Henk Ruijl

Hoofdredacteur Omroep West

henk.ruijl@omroepwest.nl