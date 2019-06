Oranje Leeuwinnen verslaan Italië en staan in halve finale WK voetbal

De Oranje Leeuwinnen hebben zich geplaatst voor de halve finale van het WK voetbal. In het Franse Valenciennes waren duizenden Nederlanders die de vrouwen met 2-0 van Italië zagen winnen. Door de overwinning heeft de ploeg van de Haagse bondscoach Sarina Wiegman ook een ticket voor de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio bemachtigd.

Oranje sloeg na rust toe via rake kopballen van Vivianne Miedema en Stefanie van der Gragt, steeds uit vrije trappen van Sherida Spitse. Het duurde lang voordat de voetbalsters het verschil in kwaliteit wisten uit te buiten in de hitte van Valenciennes. Italië trok zich met het grootste deel van de ploeg terug op eigen helft en gokte op de counter.

Oranje wilde wel, maar de warmte leek de ploeg van Wiegman soms te verlammen. Lieke Martens was voor rust nog het beste op dreef. Tot kort voor de aftrap was het twijfelachtig of de linksbuiten kon meedoen. Martens bleek met wat pijnstillers toch te kunnen spelen en was met haar dribbels regelmatig gevaarlijk.

Kans op kans

Direct na rust volgden de kansen voor Oranje elkaar plotseling snel op. Zo lepelde Daniëlle van de Donk de bal uit een afgeslagen hoekschop op de lat. Twintig minuten voor tijd viel dan eindelijk de treffer die zo in de lucht hing. Spitse legde de bal uit een vrije trap vanaf de linkerkant van het veld op het hoofd van Miedema, die de Italiaanse keepster kansloos liet: 1-0. Van der Gragt besliste het duel even later, nu na een vrije trap van Spitse vanaf rechts.

Lineth Beerensteyn viel tien minuten na rust in. Rondom de Haagse speelster en Shanice van der Sanden is de laatste dagen veel te doen. Van der Sanden geniet op het WK in Frankrijk al vijf wedstrijden de voorkeur, maar haalt in alle wedstrijden niet haar niveau. Toch werd ze tegen Italië opnieuw opgesteld in de basis, Beerensteyn zat op de bank.

Eerste keer

De Nederlandse voetbalsters doen door deze winstpartij volgend jaar in Japan voor het eerst mee aan de Olympische Spelen. Engeland heeft zich ook al geplaatst voor Tokio. Duitsland en Zweden strijden zaterdagavond in Rennes om het laatste olympische ticket.