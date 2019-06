Smaakmaker El Khayati ziet mooie clubs voorbijkomen: 'Maar die zijn nog niet concreet'

Na een sterk seizoen is ADO-smaakmaker Nasser El Khayati 'hot'. Tot een overgang is het nog niet gekomen en daarom speelde hij zaterdagmiddag 'gewoon' mee in de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen. 'Er zijn al wat mooie dingen langsgekomen, ik probeer daar eerlijk in te zijn, maar sommige moeten zich nog concreet melden bij ADO. En dan hopen dat iedereen blij is', aldus El Khayati.

Veel voetballers die hun vertrekwens kenbaar maken, proberen zo lang mogelijk wedstrijden in de voorbereiding te vermijden om blessures te voorkomen die een mogelijke transfer in de weg kunnen staan. El Khayati doet dat niet. 'Ik probeer altijd lekker te genieten. De transferwindow is de komende weken open, er kan nog van alles gebeuren. Ik heb de ambitie om een stap te maken, maar zolang dat niet honderd procent is, geniet ik van elke minuut.'

'Of de vraag over mijn toekomst momenteel de meest gestelde vraag is? Ik denk het wel ja, haha.' En dat is ook logisch, want met de statistieken die El Khayati vorig seizoen schreef is hij niet onopgemerkt gebleven.

Criteria

'Als er iets moois komt, dan wil ik dat wel doen. Zo niet, dan is het echt geen straf om hier weer lekker te gaan voetballen', vervolgt El Khayati, die aan het begin van transferperiode een andere criteria stelt aan een 'mooie' club dan aan het einde. 'Dat zou best kunnen ja. Er zijn al wat mooie dingen langsgekomen, ik probeer daar eerlijk in te zijn, maar sommige moeten zich nog concreet melden bij ADO. En dan hopen dat iedereen blij is.’



El Khayati genoot van een langere vakantie dan de rest van de selectie en meldde zich pas afgelopen donderdag. Toch speelde hij een helft mee tegen Honselersdijk. 'Ik ben van origine een fitte speler. Ook liefhebber. Ik wil altijd spelen. Op vakantie blijf ik ook extra trainen. Daar profiteer ik nu dan van.'

LEES OOK: Milan van Ewijk en Nasser El Khayati scoren fraaie goals in eerste oefenduel ADO