Vier gewonden bij vechtpartij Het Joppe in Warmond

Een politiewoordvoerder zegt tegen Omroep West dat er op 'Het Joppe' een boot voer waarop mensen zaten die voor overlast zorgden. Vanaf het land kwamen er klachten, waarop de boot besloot aan te meren bij één van de eilanden bij het meer. Daarna ontstond een vechtpartij. Gewonden zijn per brandweerboot naar het vaste land gebracht.

Omdat de vechtersbazen alweer per boot waren gevlucht is met een politiehelikopter naar het bootje gezocht. Toen dat was gevonden is de politie er per boot in geslaagd de vluchtersboot te stoppen. Er werden vijf mensen aangehouden en het vaartuig van de gevluchte mensen werd naar de Gemeentehaven in Warmond gesleept.

Geen connectie met eerdere problemen

Bij een doorzoeking van het jacht werd nog een zesde verdachte gevonden die zich had verstopt. Ook zijn er hennepplanten in beslag genomen. De zes aangehouden mannen varieren in leeftijd van 20 tot 52 jaar en komen uit Katwijk, Wateringen en Pijnacker.

Volgens de politie is er geen verband tussen de zes vechtersbazen en eerdere problemen op Koudenhoorn. Vorig jaar was er ook overlast op het eiland van een groep mannen op een jacht.

