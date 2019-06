Duinen Wassenaar walhalla voor zeldzame plantensoorten

Het duingebied bij Wassenaar is een van de beste plekken voor wilde planten in Nederland. Dat maakte het radioprogramma Vroege Vogels van NPO Radio 1 zondag bekend. Ook bij Kasteel Staverden op de Veluwe doen de planten het goed. Op deze twee plekken zijn de meeste zeldzame plantensoorten en mossen te vinden, zo blijkt uit onderzoek van de natuurorganisaties Floron, BLWG en NMV.

De natuurorganisaties trekken deze conclusie na onderzoek in de afgelopen dertig jaar, waarin vrijwilligers en de overheid in heel Nederland planten en dieren in kaart brachten. 'Door de tientallen miljoenen waarnemingen is een goed beeld ontstaan van de meest soortenrijke gebieden', zeggen de organisaties.

In totaal zijn tweehonderd gebieden aangemerkt als 'hotspot'. De duinen doen het goed omdat het een afwisselend landschap is. Niet alle hotspots liggen in natuurgebieden. Een kwart van de gebieden is niet beschermd.