Heerlijk weer voor een prachtig festival: Zuiderpark klaar voor Parkpop

Waylon en Ilse de Lang staan zondag op Parkpop. Niet samen, maar toch ze zijn er wel. De twee voormalige songfestivallers staan gepland op het Jupiler Podium samen met Kovacs, Walk of the Earth en Ronnie Flex. De poorten van het gratis festival in het Haagse Zuiderpark gaan om 12.00 uur zondagmiddag open.

Er zijn drie podia in het park met in totaal twintig acts. Wie waar wanneer optreedt vind je hier.

Parkpop trapte vrijdag af met Downtown. Niet in het park maar in de stad dus. Zaterdag was er het inmiddels traditionele Parkpop Saturday Night dat werd gepresenteerd door Dennis Weening. Grote namen als Nile Rodgers&Chic, Tears for Fears en Triggerfinger gaven acte de presence in een kokend Zuiderpark waar het nog lang boven de 20 graden bleef. Dat leidde soms tot geïrriteerde reacties.

Zondag wordt het voor festivalgangers een stuk aangenamer. De temperatuur blijft steken rond de 20 graden, er staat een aangename bries en het blijft droog. Flitsen vanaf het festival zijn op het hele uur te horen via 89.3 Radio West en uiteraard houden we je van minuut tot minuut op de hoogte via Omroepwest.nl en onze nieuws app die te downloaden is voor iPhone en Android. En voor de agenda: zaterdag 6 juli is een samenvatting te zien op TV West.

