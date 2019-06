De vlucht van een Haagse gouden medaillewinnaar voor de nazi's

Tijdens de zomerweken brengen we met de sportredactie van Omroep West een reeks verhalen die dieper ingaan op de sportgeschiedenis van onze regio. Deze derde aflevering gaat over Charles Pahud de Mortanges. De meest succesvolle olympiër uit onze regio moest tijdens de Tweede Wereldoorlog vluchten voor de Duitsers.

Naomi van As, Kjeld Nuis en Marit Bouwmeester zijn drie regiogenoten die op de hoogste trede van een Olympisch podium stonden. Hun prestaties zijn breed uitgemeten en terecht bejubeld en bezongen. Met hun gouden plak zijn ze verre nazaten van Charles Pahud de Mortanges (Pahud). Een Hagenees die in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog vier keer bovenop het Olympisch ereschavot mocht plaatsnemen. Tegenwoordig een vergeten naam in de sporthistorie, maar nog steeds staat hij derde in het all-time klassement van Nederlandse medaillewinnaars op de Olympische Zomerspelen.

Pahud werd in 1896 in Den Haag geboren. Al snel werd duidelijk dat zijn loopbaan bij het leger zou liggen. Vanuit de HBS ging hij rechtstreeks naar de KMA in Breda. Daar specialiseerde hij zich in de calvalerie, paarden dus. Toen nog een essentieel onderdeel van het Nederlandse leger. In 1920 ging hij zich steeds meer toeleggen op wedstrijdrijden. Met name in de discipline military (samengestelde wedstrijd van crosscountry, jumping en dressuur) was hij erg bekwaam.

Johnny Walker

In 1924 kon hij zijn kunsten aan de wereld tonen tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Samen met Dolf van der Voort van Zijp en Gerard de Kruijff pakte hij goud als team. Individueel werd hij vierde. Bij de Spelen in Amsterdam vier jaar later was het wel prijs. Hij pakte met zijn paard Johnny Walker de gouden plak en ook met zijn team was hij de beste. Zijn laatste twee medailles pakte hij tenslotte op de Olympische Spelen van 1932. Wederom goud als individu en zilver met zijn team. Daardoor had hij op drie Olympische Spelen de schitterende medailleoogst van vier gouden plakken en een zilveren.

In het vooroorlogse Nederland ging een status als meervoudig Olympisch medaillewinnaar nog niet hand-in-hand met uitnodiging voor schnabbels, mediaoptredens en ander uiterlijk vertoon. Zo was viervoudig goudenmedaillewinnaar Pahud in de zomer van 1939 te vinden in een hutje op de Brabantse hei. In juni 1939, bijna een jaar voor de Duitse inval in Nederland, was hij als commandant van de School Reserve Officieren Cavalerie gelegerd in Helvoirt.

Prins Bernard

Tijdens een nachtelijke militaire oefening raakte hij gewond. Terwijl er om hem heen met losse flodders werd geschoten, ging hij kijken of de paarden niet te veel last hadden van alle knallen. Terwijl hij in een stal de dieren tot kalmte maande, bleef hij met het spoor van een van zijn schoenen ergens aan haken. Hij viel en die val werd hem bijna fataal. Hij sneed zijn pols open aan een zeis en werd met spoed naar het ziekenhuis in het nabijgelegen Den Bosch gebracht. Zijn leven werd gered, maar zijn pols zou hij nooit meer optimaal kunnen gebruiken. De struikelpartij tijdens een onschuldige nachtelijke oefening zorgde ervoor dat er een einde kwam aan een roemruchte olympische ruitercarrière.

Prins Bernard adviseerde hem om te gaan herstellen in Duitsland. De twee kenden elkaar van de Haagse rijschool en Pahud trok naar het land waar de man van prinses Juliana was grootgebracht. Europa ging in 1939 schuil onder een deken van oorlogsdreiging en Pahud maakte het van dichtbij mee in Nazi-Duitsland. Terwijl hij bij een gespecialiseerde sportarts revalideerde, zag hij een land dat zich klaar maakte voor een oorlog. ‘Nazibombarie’, zou hij het later noemen.

Mobilisatie

De revalidatie ging wonderbaarlijk goed en Pahud kon zijn hand steeds beter gebruiken. Hij was onder de indruk van de Duitse artsen en hun handelingsbekwaamheid. Het revalidatieproces dat hij in Hitlers Duitsland onderging zou hem tijdens de oorlog nog op ideeën brengen. Hij kon zijn revalidatie niet afmaken. Europa was vlakbij de naderende oorlog en op 28 augustus 1939 werd daarom in Nederland de mobilisatie afgekondigd. Pahud trok zo snel als hij kon naar zijn vaderland.

Ondertussen was hij zijn geliefde wedstrijdpaarden al kwijt. Samen met 26.000 andere viervoeters werden ze tegen betaling gevorderd voor de mobilisatie. De paarden die hem landelijke naam en faam hadden gebracht, waren onderdeel geworden van het Nederlandse leger. Een leger dat in de meidagen van 1940 binnen vier dagen op de knieën werd gedwongen door de Nazi's. Pahud zag het met lede ogen aan vanuit Overveen. In het plaatsje onder de rook van Haarlem zou amper worden gevochten en toen op 15 mei de overgave van Nederland werd getekend was de legercarrière van Pahud voor een paar jaar voorbij. Het Nederlandse leger werd afgedankt en daarmee ook de meervoudig Olympisch medaillewinnaar.

Kareol

In de Peel en op de Grebbeberg waren zware gevechten geleverd door het Nederlandse leger. De ziekenhuizen hadden het zwaar met het behandelen van al die gewonden in de eerste bezettingsmaanden. Pahud besloot tot actie over te gaan bij het zien van al die kameraden die last hadden van oorlogsleed. Samen met de ervaringen die hij had opgedaan bij zijn revalidatie in Duitsland een jaar eerder, deed hem besluiten om een militaire revalidatiekliniek op te richten. In het rustieke Aerdenhout werd in buitenverblijf Kareol een revalidatiekliniek ingericht waar oud-militairen konden genezen van de oorlogswonden.

De kliniek was geen lang leven beschoren. Op 1 januari 1943 moest Kareol op last van de Duitse bezetter de poorten sluiten. Toen was Pahud al niet meer in Nederland. Omdat hij een officier in het Nederlandse leger was geweest, werd hij op 15 mei 1942 als krijgsgevangenen weggevoerd naar kamp Stanislau (huidige Oekraïne).

Treinreis naar het oosten

Tijdens zijn verblijf in het kamp kreeg hij weer last van zijn pols. Van de kampleiding mocht hij naar Nederland om daar aan behandeld te worden aan zijn blessure. Zo kon het zijn dat hij in oktober 1942 weer in zijn vaderland was. Een volle winter leefde hij in relatieve vrijheid, totdat de bezetter weer voor de deur stond. Zijn pols was voldoende hersteld en hij moest in juni 1943 terug naar Stanislau. Een gedachte die hem deed gruwelen.

Kranslegging door generaal majoor Pahud de Mortanges bij de Airborne herdenking in 1955

Tijdens de ellenlange treinreis naar het oosten, zag hij zijn kans schoon. Samen met twee andere mannen die op transport waren gesteld, maakte hij een gat in de goederenwagon waarin ze zaten. Terwijl de trein door Duitsland tufte, sprong hij zijn vrijheid tegemoet. Daar stond hij zo vrij als een vogel op de heimat. Nu was de opdracht om zo snel mogelijk weg te komen daar.

Vals identiteitsbewijs

Hij volgde de spoorlijn terug naar Nederland en dook onder bij vrienden die net over de grens woonden. Drie weken lang zat hij daar, totdat hij een vals identiteitsbewijs had, waarmee hij weer naar de stad ging waar hij geboren was: Den Haag. In de Hofstad zou hij uiteindelijk zijn reis voorbereiden naar naziloos gebied. Een reis die zijn zoon eerder had gemaakt. Na de oorlog kwam Pahud erachter dat zijn kind tijdens die tocht wat opgepakt en in Parijs was gefusilleerd.

Onder de valse naam Charles Lastman begon hij zijn reis. Per trein en lopend zou hij uiteindelijk het Zuid-Franse stadje Narbonne bereiken. Vanuit daar wilde hij de Pyreneeën over om zijn heil te zoeken in Franco’s Spanje. Vier pogingen ondernam hij die jammerlijk mislukte. De grensbewaking was moeilijk voorbij te komen. De vijfde poging was het uiteindelijk wel raak. Na een tocht over het Iberisch schiereiland kwam hij in februari 1944 Gibraltar aan: Engels grondgebied.

Prinses Irene Brigade

Hij ging naar Engeland en trad daar in dienst van het Nederlandse leger en werd Luitenant-kolonel van de Prinses Irene Brigade. Die brigade bestond uit Nederlandse troepen die in mei 1940 naar Engeland konden ontkomen en Engelandvaarders. Het legerondeel was vanaf augustus 1944 actief bij de bevrijding van Europa door de geallieerden. Zo was Pahud onder andere aanwezig bij de bevrijding van Den haag op 8 mei 1945.

Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene. Normandië. Rechts: Pahud de Mortanges

De jaren na de oorlog bleef Pahud trouw aan het leger en was tijdens de jaren dat Juliana koningin was opperceremoniemeester, chef militaire huis en adjudant-generaal van het koninklijke huis. Dat deed hij tot 1961, toen moest hij vanwege gezondheidsredenen ontslag aanvragen. Vanaf 1946 tot 1952 was hij ook voorzitter van het Nederlands Olympisch Comite. Een functie die hij ook tussen 1959 en 1961 bekleedde. De laatste tien jaren van zijn leven waren zwaar voor Pahud. Door reumatiek raakte hij gedeeltelijk verlamd en moest hij zich in een rolstoel voortbewegen. Na een lang ziektebed overleed hij in 1971 in het Leidse LUMC.

