Zwembad Wateringen toch open na ongeregeldheden: 'we hebben extra beveiligers rondlopen'

Zwembad de Waterman in Wateringen twijfelde zondagmorgen of zij nog wel open zou gaan. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van zaterdagmiddag. Het zwembad was vol, maar ‘groepen jongeren’ gingen via een sloot aan de achterkant van het zwembad toch het terrein op. Dat zegt voorzitter Leo Zwinkels van het zwembad tegen Omroep West.

'Er was erg veel onrust,' aldus Zwinkels. Dat begon bij een meisje dat een epileptische aanval kreeg in het bad. 'Door alle hulpdiensten op het terrein ontstond een vreemde sfeer.' Het meisje maakt het inmiddels goed volgens Zwinkels. Rond 15.00 uur werd het daarnaast veel te druk. 'We hebben mensen in de rij laten weten dat ze alleen naar binnen mochten als er anderen het bad zouden verlaten, maar daarmee gaven we blijkbaar valse hoop.' De mensen in de rij dachten namelijk nog wel naar binnen te komen. Toen bleek dat dat niet ging lukken, gingen groepen jongeren via een sloot het zwemterrein op.

Die groepen jongeren hebben vervolgens voor flink wat overlast gezorgd. Uiteindelijk hebben we op advies van de politie het zwembad rond 17.00 uur ontruimd. 'Onze beveiligers hebben veel werk moeten verrichten,' aldus Zwinkels. Volgens de voorzitter zijn er buiten het zwembad ook aanhoudingen verricht. De politie kon dat zondagochtend nog niet bevestigen.

Spoedoverleg

Zondagmorgen zijn de medewerkers in alle vroegte bij elkaar gekomen voor een spoedoverleg. Er werd getwijfeld om het zwembad gesloten te houden. 'Maar dan geef je toe aan diegene die het voor de rest verstieren', zegt de voorzitter. 'We moesten de medewerkers, die zich met hart en ziel inzetten voor het zwembad, echt weer even motiveren. Ze zijn allemaal aangedaan door wat er allemaal is gebeurd.'

Op korte en lange termijn worden er maatregelen genomen. 'We hebben vandaag extra beveiligers rondlopen en we gaan duidelijker communiceren met de mensen in de rij.' Het zwembad laat ook minder mensen naar binnen en gaat toezicht houden bij de sloot waar de vorige dag jongeren naar binnen kwamen. 'Op de lange termijn gaan we overwegen een hek te plaatsen langs de sloot, maar dat is wel prijzig voor die paar dagen in het jaar dat het echt druk is.'

Zero tolerance

In het zwembad geldt vanaf heden tevens een 'zero tolerance-beleid'. 'Iedereen die zich ook maar een beetje misdraagt, wordt meteen het terrein afgestuurd,' waarschuwt de voorzitter.