Kan Goppel snelheidsduivel Becker doen vergeten? 'Als ik speel geef ik 15 assists'

Het vertrek van Sheraldo Becker naar het Duitse 1. FC Union Berlin mag een grote aderlating genoemd worden. Met name het vertoonde spel van de snelheidsduivel in zijn laatste seizoen in Haagse dienst was indrukkend. Is de buitenspeler uberhaupt vervangbaar? En zo ja, door wie? 'Ik moet hem doen vergeten', zegt Thijmen Goppel na de eerste oefenwedstrijd van ADO.

Wie Goppel alleen op de minuten die hij speelde tegen Honselersdijk zou beoordelen zou tot de conclusie komen dat de opvolger van Becker al gevonden is. Bijna alle aanvallen in de eerste helft gingen over de rechterflank en met drie assists was Goppel de grote man in het eerste bedrijf.



Is dit het seizoen van jouw visitekaartje?

'Ik hoop het wel. Wij zijn net weer begonnen en hebben een lekkere trainingsweek achter de rug. De eerste oefenwedstrijd was direct een redelijke wedstrijd. 7-1 gewonnen, oh was het 8-1, haha ook goed. Ik stond even met wat mensen te praten. Ik gaf drie assists. Dat is lekker. Sheraldo Becker is vertrokken en ik moet hem doen vergeten. Er komt waarschijnlijk nog iemand bij, maar dan is het aan mij de taak om te laten zien dat ik hoor te spelen.'

Wat is de opdracht van de trainer voor jou dit seizoen?

'Ik moet rustig worden aan de bal. Ik weet wat ik kan en ik moet zorgen dat ik op het juiste moment de juiste keuzes maak. Ik haal vaak de achterlijn en ben van mening dat als ik de juiste keuzes maak en ik krijg speeltijd, dat ik dan vijftien assists kan afleveren. Daar moet ik voor gaan.'

Het zou gek zijn als ik niet voor mijn kans ga. Dan sta ik hier voor Jan Lul Thijmen Goppel

Hoe groot was de opluchting dat Sheraldo Becker wegging?

'Een opluchting… ik gun hem alles. Hij heeft het hartstikke goed gedaan hier. Hij was zo goed, daar kwam ik gewoon niet tussen. Hij heeft hard gewerkt en een mooie nieuwe stap gemaakt. Dat opent voor andere mensen weer deuren en ik sta op zijn positie dus het zou gek zijn als ik nu niet voor mijn kans ga.'



Hoe was het vorige seizoen voor jou om plaatsen te nemen achter een in bloedvorm verkerende Sheraldo Becker?

'Het was heel frustrerend. Het was absoluut terecht dat hij speelde, maar het is heel frustrerend als je iemand voor je hebt die hartstikke fit is, die alles heeft gespeeld, waardoor jijzelf een heel seizoen op de bank zit. Ik had meer van vorig seizoen verwacht, daar ben ik heel eerlijk in. Ik voetbal namelijk graag en had op meer gehoopt, maar ja, het is niet anders.'

Heb jij voor je gevoel het vermogen om een heel seizoen Sheraldo Becker te vervangen?

'Ik weet wat ik kan. Een seizoen eerder heb ik ook veel wedstrijden gespeeld. Ik ben er van overtuigd dat als ik een heel seizoen speel dat ik vijftien assists kan geven.'

Waar komt die overtuiging vandaan?

'Het zou gek zijn als ik – nu Becker is vertrokken – zeg dat ik er niet voor zou gaan. Dan sta ik hier voor Jan Lul niks te doen. Ik moet gewoon nu voor mijn kans gaan. Ik doe mijn best en ik doe alles wat er gevraagd wordt en ik doe er ook alles voor. Is dat uiteindelijk niet genoeg, dan is het niet genoeg. Als ik niet goed genoeg ben, dan ben ik niet goed genoeg. Ik doe gewoon mijn uiterste best en meer kan ik niet doen denk ik.'

