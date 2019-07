Eindelijk thuis na de vonkenregen: 'Ik wil het liefst vooruit kijken en alles vergeten'

De twee gezinnen die op 1 januari hun huis uit moesten na de vonkenregen van het Scheveningse vreugdevuur, wonen sinds kort weer in hun eigen huis. Het is voor Wesly en Sabrina en hun bovenbuurvrouw Lisette een zwaar half jaar geweest. Hun huis aan de Jacob Pronkstraat werd onbewoonbaar verklaard. Ze woonden een half jaar lang in een vakantie-appartement. 'Ik wil het liefst vooruit kijken en alles vergeten,' zegt Lisette Keus.

Het huis van Wesly Filé en zijn vrouw Sabrina staat in brand als ze kort na de jaarwisseling thuiskomen. 'Alles stond in de fik achter, de brandweer was al binnen, we mochten er niet meer bij,' vertelt Wesly. Bovenbuurvrouw Lisette heeft vooral waterschade. 'Het bluswater liep door het plafond, zo de gang en de keuken in.' De twee gezinnen wonen ruim vijf maanden in een vakantiehuis. 'Het heeft veel te lang geduurd vanwege gedoe met de verzekering. Echt zonde van de tijd,' zucht Lisette.

De gezinnen kunnen pas aan de slag in hun huis, als de verzekering met geld over de brug komt. Dat duurt volgens hen lang en het schadebedrag dat ze ontvangen, vinden ze te laag. 'Ze wilden het plafond bijvoorbeeld niet vervangen, terwijl dat drijfnat is geweest. Dat heb ik er dus zelf helemaal uitgehaald.' Wesly is timmerman en besluit zelf aan de slag te gaan in zijn huis. 'Als ik op de verzekering had moeten wachten, dan hadden we hier nog niet gewoond. Ik ben de woonkamer en de slaapkamer gaan klaarmaken. Allemaal van ons spaargeld.'

Rekeningen snel betaald

Verzekeraar Nationale Nederlanden zegt zich niet te herkennen in het beeld dat de gezinnen schetsen. 'We hebben alles geprobeerd zo snel mogelijk op te lossen', vertelt een woordvoerder. 'Onze schademanager is daar heel voortvarend mee omgegaan. En de rekeningen die werden ingediend zijn snel betaald.'

Volgens de verzekeraar heeft Lisette Keus in de tweede helft van februari alles gestort gekregen. In het geval van Wesly en Sabrina was dat in april, zegt de woordvoerder die toegeeft dat het bij hen wel wat sneller had gekund. 'Dat lag voornamelijk bij ons, waardoor alles wat later op gang kwam.' Volgens Nationale Nederlanden hebben beide gezinnen hun polismaximum bereikt.

Acht of negen keer verhuisd

De families wonen ruim vijf maanden in een vakantie-appartement in de haven van Scheveningen. 'Het vakantiehuis werd betaald door de verzekering, maar we zijn acht of negen keer verhuisd, daar werden we gek van. Het leverde veel stress op, zeker voor mijn vrouw,' zegt Wesly. Lisette en haar dochter moeten ook meerdere keren de koffers pakken. 'Het zorgde voor onrust, hoe lang gaat dit nog duren?'

Ze schakelen de gemeente Den Haag in om te bemiddelen. 'Die heeft het goed opgepakt,' zegt Lisette. 'Vorige week hebben we een gesprek gehad met de wethouder en die gaat ons helpen met de zaken waar we geen vergoeding voor hebben gekregen.' De woordvoerder van wethouder Rachid Guernaoui bevestigt dat dat gesprek 'naar tevredenheid' heeft plaatsgevonden, maar hij kan niet ingaan op de inhoud ervan. Drie weken geleden konden Wesly, Sabrina en hun zoontje van twee naar huis. Lisette en haar dochter wonen sinds zes weken weer op de Jacob Pronkstraat. 'Heerlijk om weer thuis te wonen.'

Een hoop ellende

De twee gezinnen willen liever niet terugkijken op het afgelopen half jaar. 'Het was veel geregel, een hoop ellende, alles ging mis. Ik kan er een boek over schrijven,' zegt Lisette. 'Het heeft me een paar duizend euro gekost. Je denkt goed verzekerd te zijn, maar er is altijd wel een regeltje voor de verzekeringsmaatschappij om er onderuit te komen.'

Hoe kijken ze naar de komende jaarwisseling? 'Ik heb nooit iets tegen de vuren gehad. Van mij mag het doorgaan, maar wel gecontroleerd,' zegt Wesly. Lisette is het daarmee eens. 'Het vuur hoort bij Scheveningen. Anders komen er rellen in de wijk. Een ongeluk kan altijd gebeuren. Ze zoeken nog uit waar het mis is gegaan.

Onderzoeksrapport

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid werkt aan een rapport dat na de zomer klaar is. 'Daar ben ik wel benieuwd naar,' zegt Lisette. Maar Wesly schudt zijn hoofd. 'Er komt altijd wel wat uit. De gemeente was fout of het was de fout van de bouwers. Maar ik ben de dupe. Wij zijn er slechter van geworden. Op dat rapport zit ik echt niet te wachten.'

