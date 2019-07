Brand verwoest hobbyloods in Waddinxveen

Een hobbyloods in Waddinxveen ging in vlammen op | Foto: District8

Op de Winterdijk in Waddinxveen heeft in de nacht van zondag op maandag een grote brand gewoed. Volgens de brandweer gaat het om een brand in een hobbyloods op een moestuincomplex. Door de brand is de loods volledig afgebrand.

De brand werd rond 3 uur in de nacht gemeld. Een woordvoeder van de brandweer laat weten dat er geen woningen zijn in de directe omgeving. Er zijn dus geen omwonenden geweest die last hadden van de rook.

Brandweermensen moesten vanaf de hoofdweg een flink eind lopen om bij de plek van de brand te komen. Deze ligt op een soort 'eilandje' waar geen voertuigen bij kunnen komen. De brandweer had daarom een speciale drone laten komen die ook warmtebeelden kan maken, maar uiteindelijk is deze niet ingezet. Rond vijf uur had de brandweer de brand onder controle.

Vanwege de brand is de Brugweg tussen de Middelburgseweg en de Henegauwerweg afgesloten voor verkeer. Deze weg zal afgesloten blijven tot de brandweer klaar is met nablussen. Een woordvoerder van de brandweer kon nog niet zeggen hoe lang het nablussen nog zou gaan duren, maar de verwachting is dat de weg in de loop van de ochtend weer open gaat. Er zijn geen gewonden. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de brand is.