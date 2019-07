OM eist celstraf tegen Hagenaar die dreigde met aanslag

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vier maanden cel geëist tegen de Hagenaar die op 20 maart bij een ambtenaar van de gemeente Den Haag dreigde met een aanslag, vergelijkbaar met de tramaanslag in Utrecht. Daar waren twee dagen eerder vier mensen doodgeschoten. Verdachte Ismail A. zei maandag in de rechtbank spijt te hebben. 'Ik ben geen moordenaar.'

Volgens het OM ging er een 'golf van angst door Nederland' na de vreselijke gebeurtenis in Utrecht. Juist op dat moment zou Ismail A. (37) om druk uit te oefenen in een telefoongesprek met een gemeenteambtenaar hebben gezegd dat hij 'mensen zou gaan vermoorden, net als die mensen in Utrecht ofzo'.

De dreiging had veel impact: er werd extra toezicht ingezet bij stations, het Binnenhof en het stadhuis. De verdachte werd kort daarop in Nieuwegein aangehouden door een arrestatieteam en zit nu ruim drie maanden vast.

'Ik was depressief'

Tijdens de rechtszaak werd het telefoongesprek afgespeeld. De verdachte belde vanuit de trein. Hij wilde een uitkering, maar kon geen bankafschriften tonen aangezien hij dakloos is geworden. De ambtenaar hield tijdens het contact met een collega en gaf de bedreiging rustig door. Die vertelde dat er melding moest worden gedaan.

Ismail A. schoot maandagochtend vol toen hij vertelde over 20 maart. Hij was al meteen geschrokken van zijn woorden en had 112 gebeld. 'Ik was depressief en bedoelde het niet zo.' De man was het huis uitgezet, sliep al maanden in treinen en op stations. 'Hij stuitte op de bureaucratie', stelde zijn advocaat. 'De verwijzing met Utrecht had niets te maken met het stadhuis in Den Haag. De uitlating was ongelukkig, er druipt wanhoop vanaf.'

Impact

Maar de officier van justitie vindt dat Ismail te ver is gegaan. Zij eiste vier maanden cel voor bedreiging van de ambtenaar. 'Hij wist dat zijn woorden impact zouden hebben.' Later in het gesprek zei hij immers ook nog dat er kennelijk strafbare feiten nodig zijn om geholpen te worden. De verdachte blijft ontkennen dat hij de opzet had om te dreigen. 'Het gebeurde onbewust, uit emotie.' De rechtbank over twee weken uitspraak.

Toevallig staat tramschutter Gökmen T. uit Utrecht maandag zelf ook terecht bij de rechtbank in Utrecht. Dat gaat om een inleidende zitting.

