Den Haag herdenkt slavernijverleden: '1 juli moet net zo belangrijk worden als 4 mei'

De afschaffing van de slavernij is in Den Haag lange tijd onder de radar gebleven. Voor het Nationaal Theater was dit vorig jaar reden om een eigen festival te organiseren. 'Er zijn verschillende Caribische groeperingen in Den Haag die altijd hun eigen herdenkingen hadden, maar nooit op 1 juli', vertelt Rehana Ganga, een van de organisatoren van het tweedaagse festival. 'Die dag gingen mensen dan naar Amsterdam, naar het monument van Erwin de Vries. Maar in Den Haag was niets te doen en dat vonden we belachelijk. We willen dat 1 juli net zo belangrijk wordt als 4 en 5 mei.'

Volgerns het Nationaal Theater zorgt een eigen festival voor veel meer aandacht voor het slavernijverleden in Den Haag. 'In het verleden werden de herdenkingen vooral georganiseerd voor de eigen achterban, maar vorig jaar hadden we een gemengd publiek en hadden ook buitenstaanders interesse voor het verhaal dat we hadden te vertellen.'

Draagvlak

De aandacht heeft de organisatie gesterkt in de opvatting dat er binnen Den Haag wel degelijk draagvlak is voor het slavernijverleden. In 2013 was er al sprake dat er een monument zou komen in het Zuiderpark, maar dit is nooit van de grond gekomen. In december heeft wethouder Rachid Guernaoui een onafhankelijke commissie opgericht die moet kijken of er in Den Haag een slavernijmonument moet komen en wat het draagvlak is voor de jaarlijkse herdenking. Hierover wordt in het najaar een beslissing genomen. Het Nationaal Theater maakt onderdeel uit van deze werkgroep. 'Het onderzoek is voor ons belangrijk omdat als blijkt dat er meer draagvlak voor de herdenking is, dat we dan meer mogelijkheden hebben voor ons festival. Nu houden we het in de kleine zaal van het theater, waar 150 mensen in passen, maar met steun van de gemeente kunnen we een grotere locatie zoeken en een groter publiek aanspreken.'

In de kleine zaal wordt een dansvoorstelling gegeven waarin het slavernijverleden aan bod komt. Daarnaast organiseert het Nationaal Theater ook een wandeling door de stad. Tijdens deze wandeling kunnen mensen zien welke invloed de slavernij op de stad heeft en dat deze invloed nog altijd zichtbaar is. 'Tijdens deze wandeling beelden acteurs allerlei verschillende historische figuren uit de slavernij uit. Op deze manier komt het verleden weer helemaal tot leven', besluit Ganga.

ZIE OOK: Westdoc: Drie Vrouwen