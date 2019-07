K3: 'We beginnen onze verjaardagstour in Den Haag'

Twintig jaar K3 wordt gevierd met een heuse theatertour door Nederland. Het startschot vindt 24 augustus plaats in Den Haag. Bekend terrein voor het 24-jarige K3-lid Klaasje Meijer, de Westlandse speelde vroeger in het Hofstad JeugdOrkest. 'Veel oud-leden komen kijken, dat is heel leuk', zei ze toen ze met haar collegazangeressen te gast was bij Omroep West.

De huidige drie leden van K3: Klaasje, Hanne Verbruggen en Marthe De Pillecyn waren nog kleuters toen de meidengroep werd opgericht. Vier jaar geleden deden ze mee aan het televisieprogramma 'K3 zoekt K3' en werden ze zelf deel van de succesformule.

Natuurlijk, nieuwe hits worden te gehore gebracht eind Augustus in het Haagse World Forum. Maar ook de oude fans hoeven niet te treuren. 'We hebben medleys gemaakt van oude hitjes', zegt Hanne. 'Bij een nummer als de 'Hippie Shake' moesten we veel oefenen op de choreografie', vult Klaasje aan.

Chinatown

Klaasje is een bekende in het Haagse. Maar ook de andere twee leden zijn niet onbekend in de residentie. 'Vroeger ben ik op citytrip in Den Haag geweest. Chinatown is supermooi', zegt de Vlaamse Hanne. 'En natuurlijk die mooie flatgebouwen. De mensen in Den Haag zijn ook enorm vriendelijk.'

Dat maakt de Hofstad een ideale manier om een ode aan twintig jaar K3 te beginnen. Na Den Haag worden er nog zes andere steden aangedaan. 'We gaan zelfs naar Groningen toe', zegt Marthe.

