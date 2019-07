Buitenzwembad Zoetermeer deze zomer waarschijnlijk dicht

Buitenzwembad Het Keerpunt in het Burgemeester Van Tuyllpark in Zoetermeer blijft waarschijnlijk deze zomer gesloten voor bezoekers. Dat is de uitkomst van een kort geding dat de gemeente Zoetermeer bij de Haagse rechtbank had aangespannen tegen de exploitant van het zwembad Sweet Lake Wellness BV.

De gemeente eiste in de spoedprocedure dat het zwembad van 22 juli tot en met 14 september open zou gaan, maar de rechter noemde die eis maandag 'irreëel'. Naar aanleiding van een rapport over de huidige veiligheidssituatie zei de rechter: 'Ik zou mijn kinderen en kleinkinderen daar niet willen laten zwemmen onder de huidige omstandigheden'.

Met name de zwembadranden zouden zo scherp zijn dat ongelukken haast niet kunnen uitblijven. Bovendien is de installatie die de pH- en chloorgraad van het water in orde moet houden, ontmanteld. Zo'n nieuwe installatie bestellen en gebruiksklaar maken, kost waarschijnlijk zo'n zes weken en dan zit je ook nog eens midden in de bouwvakantie.

'Dit zwembad is op'

Een afgezwakte eis van de gemeente om Sweet Lake Wellness te verplichten tot een beperkte openstelling van half augustus tot 14 september, werd door de rechter ook resoluut van tafel geveegd. 'Dit zwembad is op, het geld moet worden geïnvesteerd in een nieuw zwembad', aldus de rechter. Zij stuurde de advocatenteams van beide partijen de gang op om tot een oplossing te komen. De rechtszaak is daarom twee weken opgeschort, terwijl het overleg tussen gemeente en de exploitant over de openstelling van het zwembad zal worden hervat.

Volgens de rechter moet alle energie worden gestoken in de opening van het buitenbad in 2020. Dat wordt nog lastig genoeg, want Sweet Lake Welness wil de bestaande bebouwing slopen en ombouwen tot saunacomplex. Maar er zitten mogelijk beschermde diersoorten rond Het Keerpunt en die kunnen roet in het eten gooien. Ook de financiering van het project wordt mogelijk lastig. SLW kocht Het Keerpunt in 2014 aan en sindsdien zijn de bouwkosten snel gestegen.

Nieuw zwembad in 2022

In de Zoetermeerse gemeenteraad heeft ondertussen groen licht gegeven voor de bouw van een nieuw zwembad in het Burgemeester Van Tuyllpark. Dat nieuwe zwembad zal echter pas in 2022 worden opgeleverd. Als de gemeente en Sweet Lake Wellness er de komende twee weken niet met elkaar uitkomen dan zal de kort gedingrechter alsnog uitspraak doen.

LEES OOK: Lekker zwemmen in openluchtzwembad of buitenbad in Zuid-Holland? Hier zijn ze te vinden