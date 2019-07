Veteraan zoekt verloren baret na Veteranendag: 'Hij heeft vooral emotionele waarde'

Veteraan Andre Gerber zoekt zijn blauwe baret. Na afloop van Veteranendag heeft hij deze afgedaan tijdens het eten in restaurant Cloos aan het Haagse Plein. 'Het is mijn eigen schuld, zo eerlijk ben ik ook wel, maar door de emotionele waarde die de baret heeft, hoop ik dat iemand hem gevonden heeft.'

Gerber ging na afloop van de dag met een groep collega-veteranen nog even wat eten. 'Bij binnenkomst heb ik de baret waarschijnlijk op de bank naast me gelegd. We waren met een man of twaalf en hadden allemaal paar biertjes gedronken, dus bij vertrek heb ik er helemaal geen erg in gehad', vertelt de veteraan. 'Pas in de trein naar huis kwam ik erachter dat ik hem vergeten was. Ik heb nog gebeld met Cloos, maar daar had niemand wat gevonden.'

De baret heeft vooral emotionele waarde voor de inwoner van Velsen. 'Het was mijn originele baret waarmee ik ben uitgezonden naar Libanon. Voor mij een tastbare herinnering aan die tijd, en vandaar dat ik er wel erg van baal dat ik hem kwijt ben.'

Hartverwarmend

De oproep van de veteraan of iemand zijn baret had gevonden werd massaal gedeeld onder veteranen, maar nog zonder succes. 'De support is hartverwarmend. Binnen enkele uren was mijn bericht meer dan vijfhonderd keer gedeeld. Het ging echt als een lopend vuurtje. Maar helaas is de baret nog altijd niet terecht. Maar ik blijf hopen dat iemand hem vindt en dat ik hem terugkrijg.

Weet jij waar de baret van Andre is? Laat het ons weten!