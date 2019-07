Vijf jaar cel voor schietpartij in Delftse woning

Een 35-jarige man uit Delft is door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor het neerschieten van een andere man. Dat gebeurde in oktober vorig jaar in Delft. Volgens de rechter zijn poging tot doodslag en verboden wapenbezit bewezen.

De schietpartij was in een huis aan de Gaaistraat in Delft. Verdachte Ali S. zou hebben gedacht dat het slachtoffer een relatie had met zijn ex-echtgenote en schoot hem daarna in zijn schouder. 'Waar is mijn vrouw, waar is mijn vrouw. Ik maak je dood', zou hij hebben geschreeuwd.

Delftenaar Ali S. werd een paar uur na de schietpartij aangehouden op de snelweg bij Den Hoorn. Tegen hem werd twee weken geleden nog acht jaar geëist. Maar omdat alleen poging tot doodslag door de rechtbank kon worden vastgesteld kreeg S. een lagere straf opgelegd. Zelf ontkent S. betrokken te zijn geweest bij de schietpartij.

Bang

De kogel zit nog steeds in de schouder van het slachtoffer. Hij zei twee weken geleden tijdens de rechtszaak in een slachtofferverklaring dat hij nog steeds bang is voor de verdachte en zijn familie. 'Ik durf niet meer naar buiten.'