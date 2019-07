Kiki Bertens geen titelfavoriet op Wimbledon: 'Ik voel geen enkele druk'

Kiki Bertens uit Wateringen begint dinsdag met andere verwachtingen aan Wimbledon dan vorige maand op Roland Garros. Gold ze in Parijs nog als één van de voornaamste titelkandidaten, in Londen wordt de komende twee weken veel minder op haar gelet.

'Ik voel geen enkele druk', bekende Bertens (27) voorafgaand aan het derde Grand Slam-toernooi van het jaar. 'Het is ook positief dat ik dit jaar al een aantal goede resultaten heb geboekt op gras. Ik heb al veel punten van vorig jaar verdedigd.'

In aanloop naar Wimbledon haalde Bertens de finale in Rosmalen en de laatste vier in Eastbourne, wat zorgde voor een prima voorbereiding. Inmiddels lijkt ze de gebeurtenissen in Parijs achter zich gelaten te hebben. Bertens moest haar titeljacht op Roland Garros in de tweede ronde staken wegens een opgelopen virus.

'Heb me heel slecht gevoeld'

'Ik heb niet veel tijd gehad om erover na te denken, want ik heb me echt heel slecht gevoeld', aldus de nummer 4 van de wereld. 'Misschien was het maar goed dat ik niet één dag ziek was, maar voor een dag of vijf. Ik heb geprobeerd het te vergeten.'

Daar kwam bij dat Bertens in de finale van Rosmalen vijf wedstrijdpunten onbenut liet. 'Soms heb je wat geluk nodig, maar je kunt er ook niet heel veel aan doen. Natuurlijk waren Parijs en de finale teleurstellend, maar je moet eerst goed spelen en dan komt geluk vanzelf.'

Mandy Minella

Bertens, vorig jaar kwartfinaliste op Wimbledon, begint tegen de Luxemburgse Mandy Minella. 'Zij is een heel ervaren speelster met een goed spel voor gras. Het is leuk om tegen iemand te spelen die je niet zo heel vaak treft. Het is zo lang geleden dat wij elkaar troffen dat ik het niet eens meer wist. We bekijken het wedstrijd voor wedstrijd. Druk leg ik mezelf hier niet op.'

Op Wimbledon maken in theorie vijf speelsters kans om de nummer 1-positie van Ashleigh Barty over te nemen. Bertens is er daar één van. Ze speelt dinsdagavond haar eerste partij op baan 12. Haar duel staat als vierde gepland.

LEES OOK: Haat-liefde tussen Kiki Bertens en Roland Garros: 'Pure pech'