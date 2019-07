Energierekening van Bert verdampt na verduurzamen huis: van 2000 naar 400 euro per jaar

De investering is niet mis, 18.000 euro inclusief subsidies en btw-aftrek. 'Dat is wel het spannende. Eerst doe je een grote investering, maar over zeven jaar heb ik mijn lening afgelost. Dan ga ik dat ook echt in mijn portemonnee merken', zegt Van der Woerd. 'Het is een gewoon huis met energielabel D, maar nu heeft het een A-label.'

Van der Woerd begon met het dak te isoleren en daar bovenop kwamen zonnepanelen. Omdat zijn huis ongustig ligt ten opzichte van de zon, had hij meer panelen nodig. Hij bedacht een manier waarop je de extra panelen niet kan zien, maar waar ze wel veel zon vangen; een afdak boven het balkon. 'Ik zag toen de energierekening al halveren.'

'Gasverbruik moest anders'

Maar Van der Woerd was nog niet tevreden. 'Ik zag nog steeds gasverbruik in de zomer als we de hete kraan aandeden, gingen douchen etcetera. Dat moest anders.' Hij maakte een enorme boiler die net in de garage past. 'De boiler maakt energie door warm water koud te maken.'

Twee derde van de energie die hij verbruikt, genereert hij zelf. 'Het voelt gewoon heel goed om je maandelijkse kosten steeds meer omlaag te zien gaan. Een hobby durft hij het niet te noemen: 'Dat is een groot woord, maar ik vind het wel erg leuk', lacht Van der Woerd.

